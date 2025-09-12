Elukestev õpe ei tunne vanusepiire ja avab uusi uksi

Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvitsa sõnul on tuntakse paindlike õppevormide vastu üha suuremat huvi ning populaarse mikrokraadi kõrval kogutakse tarkust nii eksern- kui avatud õppes.
- Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvits.
- Foto: Andres Laanem
1991.aastast ülikooliga seotud olnud spetsialist rääkis raadiosaates “Minu karjäär”
sellest, kuidas on võimalik enda õpiteed jätkata neil, kel see kunagi pooleli jäi või kes alles nüüd end täiendada soovivad.
Marge Kõrvitsa enda pikaajaline karjäär ülikoolis pakub põnevat vaatenurka sellest, kuidas ülikool ja õppevormid on aastate jooksul muutunud ning millised võimalused on täiskasvanud õppijatele tänasel päeval kättesaadavad.
Mis on aga teda ennast nii pikalt ülikoolis õppimas ja töötamas hoidnud? “Eelkõige see, et ülikool on lihtsalt niivõrd põnev asutus. Kui ma ise ülikooli lõpetasin, tekkis ka tunne, et tahaksin jätkuvalt olla teadmiste tekkimise ja omandamise keskel,” ütleb ta.
Ehkki 30 aastat ühe tööandja juures võib mõnes muus valdkonnas tunduda erakordselt pikk aeg, on ülikool ja elu palju muutunud ning jätkuvalt pidevas muutumises. “Põnev on olnud töötada nende muutuste keskel ja neid ka kaasa aidata,” sõnab Kõrvits.
Elukestva õppe mõte ja vajadus
Tahame või mitte, inimene õpib iga päev. Marge sõnul ei tuleks me toime ning ei jääks ellu, kui me seda ei teeks. “Mis aga puudutab elukestvat õpet kui mõistet, siis paljud ei saa täielikult aru, kui mitmekülgne see tegelikult on,” lisab ta.
Tallinna Ülikool on pühendunud täiskasvanud õppijate toetamisele, pakkudes erinevaid õppimisvõimalusi nii ametlike kraadide kui ka lühemate kursuste näol.
Avatud õpe
on siin keskseks kontseptsiooniks ning tähendab seda, et õppida saab paindlikult ja individuaalsele vajadusele kohandatult, sõltumata vanusest või varasemast haridusteest. „Avatud õppe kaudu saavad inimesed jätkata oma teadmiste omandamist ka töö või isiklike kohustuste kõrvalt, ilma et nad peaksid täiskohaga ülikoolis käima,“ selgitab Kõrvits.
Miks aga üldse õppimist jätkatakse ja miks seda teha tuleks? Õppimise eesmärke on mitmeid. Üks peamisi on tööalase karjääri edendamine, olgu selleks siis samas valdkonnas edasi liikumine või täiesti uus karjääripööre. Samuti annab õppimine võimaluse isiksuslikuks arenguks ja enesetäiendamiseks. Elukestev õpe on hea lahendus ka tööpausi ajal, mil aega rohkem üle ning enda teadmisi ja oskusi kõige parem värskendada on.
Eksternina õppimine – paindlik lahendus täiskasvanutele
Avatud õppele lisaks on ülikoolis võimalik õppida eksternina
, mis tähendab, et õppija saab suure osa kursustest ja eksamitest teha iseseisvalt, ilma pideva kohalolekuta auditooriumis. See võimalus eriti väärtuslik inimestele, kes töötavad täiskohaga, kuid soovivad siiski oma teadmisi täiendada või täiesti uut valdkonda omandada. „Eksternõpe annab suure vabaduse ja samas kindluse, et õppe kvaliteet ei kannata. Saad valida, millal ja kuidas õppida, samas toetab ülikool sind kogu protsessi vältel,“ lisab Kõrvits.
Mikrokraadid – lühikesed, kiired ja praktilised hariduslahendused
Mikrokraadide programm
on üks uuemaid suundi täiskasvanute hariduses. Tegu on lühikeste, intensiivsete kursustega, mis keskenduvad konkreetsele oskusele või teadmiste valdkonnale ning annavad kohe praktilise kasu ka tööelus. „Mikrokraadid on eriti head neile, kes soovivad oma karjääris kiirelt edasi liikuda või täiendada oma oskusi spetsiifilises valdkonnas,“ selgitab Kõrvits. „Need võimaldavad õppida täpselt seda, mida parasjagu vaja, ilma et peaks läbima terve kraadiõppe programmi.“
Täiskasvanud õppijad ja ülikooli roll
Tallinna Ülikooli avatud õppe ja mikrokraadide programmid pakuvad täiskasvanud õppijatele võimalust olla pidevalt teadmiste otsingul, arendada oma karjääri ja kohandada õppetöö oma elu, töö ja argipäevaga. Kõige olulisem on mõista, et õppimine ei ole üksnes noortele mõeldud tegevus, vaid elukestev protsess.
Neile, kes päris hästi ei tea, mis vallas end täiendada, tulevad appi töötukassa karjäärinõustajad või ülikoolide juures tegutsevad koolitusjuhid. Esimese sammuna saab aga igaüks alustada ülikoolide kodulehtedelt, need hoolikalt läbi vaadata ning sealt esmane teave saada.
“Iga uus oskus, iga uus teadmine aitab inimesel paremini toime tulla nii tööelus kui igapäevaelus. Meie ülikoolis on õppimine kohandatud selliselt, et see oleks kättesaadav, praktiline ja inspireeriv,“ ütleb Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits ning lisab, et elukestev õpe ei tähenda ainult teadmiste kogumist, vaid ka kogukonna loomist. Avatud õppe ja mikrokraadide kaudu saavad õppijad suhelda teiste täiskasvanud õppijatega, jagada kogemusi ja luua uusi kontakte, mis võivad hiljem osutuda tööelus väga väärtuslikuks.
Ettevõtetega koostöös valmivad täienduskoolitused
Kiiresti muutuvas maailmas on oluline hoida kätt pulsil ning pakkuda õppekavasid, mis oleksid aktuaalsed ning tänapäevased. Kõrvitsa sõnul on siin oluline roll ülikoolil, sest olla tuleb sammukene ees. “Just seeõtttu oleme me avatud ka koostööpakkumistele. Üks asi on see, mida inimene ise eraisikuna õppima soovib tulla, teine asi aga asutused ja organisatsioonid, kes võivad meie poole tellimuskoolituse sooviga pöörduda. Saame koostöös kokku panna mõlemale poolele sobiva õppekava, mis täidaks soovitud eesmärki.”
Nii näiteks on tööandjatega koostöös valminud ning populaarseks ja vajalikuks osutunud rohepöörde juhtimise mikrokraad.
Kirg õppimise vastu kestku kogu elu
Marge Kõrvitsa kogemus Tallinna Ülikoolis näitab, et ülikool ei ole ainult koht noortele tudengitele, vaid paik, kus teadmised, oskused ja kirg õppimise vastu on kättesaadavad kogu elu. Avatud õppe, eksterniõppe ja mikrokraadide programmid annavad täiskasvanud õppijatele võimaluse arendada oma karjääri, täiendada oskusi ja olla osa teadmiste kogukonnast, olles samal ajal paindlik ja iseenda tegemiste ja ajakavaga kooskõlas.
„Ülikool on muutunud ning muutub pidevalt, kuid põnevus teadmiste otsimise ja jagamise vastu jääb alati samaks,“ ütleb Kõrvits. „Elukestev õpe ei ole ainult mõiste, see on tegelik vajadus, mis aitab inimestel areneda, toime tulla ja oma elu rikastada.“