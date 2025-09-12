Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,08%294,6
  • OMX Riga0,02%916,6
  • OMX Tallinn−0,49%1 989,65
  • OMX Vilnius0,18%1 232,06
  • S&P 5000,85%6 587,47
  • DOW 301,36%46 108
  • Nasdaq 0,72%22 043,07
  • FTSE 1000,4%9 334,97
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,87
  • OMX Baltic−0,08%294,6
  • OMX Riga0,02%916,6
  • OMX Tallinn−0,49%1 989,65
  • OMX Vilnius0,18%1 232,06
  • S&P 5000,85%6 587,47
  • DOW 301,36%46 108
  • Nasdaq 0,72%22 043,07
  • FTSE 1000,4%9 334,97
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,87
  • ST
  • 12.09.25, 13:45

Elukestev õpe ei tunne vanusepiire ja avab uusi uksi

Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvitsa sõnul on tuntakse paindlike õppevormide vastu üha suuremat huvi ning populaarse mikrokraadi kõrval kogutakse tarkust nii eksern- kui avatud õppes.
Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvits.
  • Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvits.
  • Foto: Andres Laanem
1991.aastast ülikooliga seotud olnud spetsialist rääkis raadiosaates “Minu karjäär” sellest, kuidas on võimalik enda õpiteed jätkata neil, kel see kunagi pooleli jäi või kes alles nüüd end täiendada soovivad.
Marge Kõrvitsa enda pikaajaline karjäär ülikoolis pakub põnevat vaatenurka sellest, kuidas ülikool ja õppevormid on aastate jooksul muutunud ning millised võimalused on täiskasvanud õppijatele tänasel päeval kättesaadavad.
Mis on aga teda ennast nii pikalt ülikoolis õppimas ja töötamas hoidnud? “Eelkõige see, et ülikool on lihtsalt niivõrd põnev asutus. Kui ma ise ülikooli lõpetasin, tekkis ka tunne, et tahaksin jätkuvalt olla teadmiste tekkimise ja omandamise keskel,” ütleb ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ehkki 30 aastat ühe tööandja juures võib mõnes muus valdkonnas tunduda erakordselt pikk aeg, on ülikool ja elu palju muutunud ning jätkuvalt pidevas muutumises. “Põnev on olnud töötada nende muutuste keskel ja neid ka kaasa aidata,” sõnab Kõrvits.

Elukestva õppe mõte ja vajadus

Tahame või mitte, inimene õpib iga päev. Marge sõnul ei tuleks me toime ning ei jääks ellu, kui me seda ei teeks. “Mis aga puudutab elukestvat õpet kui mõistet, siis paljud ei saa täielikult aru, kui mitmekülgne see tegelikult on,” lisab ta.
Tallinna Ülikool on pühendunud täiskasvanud õppijate toetamisele, pakkudes erinevaid õppimisvõimalusi nii ametlike kraadide kui ka lühemate kursuste näol.
Avatud õpe on siin keskseks kontseptsiooniks ning tähendab seda, et õppida saab paindlikult ja individuaalsele vajadusele kohandatult, sõltumata vanusest või varasemast haridusteest. „Avatud õppe kaudu saavad inimesed jätkata oma teadmiste omandamist ka töö või isiklike kohustuste kõrvalt, ilma et nad peaksid täiskohaga ülikoolis käima,“ selgitab Kõrvits.
Miks aga üldse õppimist jätkatakse ja miks seda teha tuleks? Õppimise eesmärke on mitmeid. Üks peamisi on tööalase karjääri edendamine, olgu selleks siis samas valdkonnas edasi liikumine või täiesti uus karjääripööre. Samuti annab õppimine võimaluse isiksuslikuks arenguks ja enesetäiendamiseks. Elukestev õpe on hea lahendus ka tööpausi ajal, mil aega rohkem üle ning enda teadmisi ja oskusi kõige parem värskendada on.

Eksternina õppimine – paindlik lahendus täiskasvanutele

Avatud õppele lisaks on ülikoolis võimalik õppida eksternina, mis tähendab, et õppija saab suure osa kursustest ja eksamitest teha iseseisvalt, ilma pideva kohalolekuta auditooriumis. See võimalus eriti väärtuslik inimestele, kes töötavad täiskohaga, kuid soovivad siiski oma teadmisi täiendada või täiesti uut valdkonda omandada. „Eksternõpe annab suure vabaduse ja samas kindluse, et õppe kvaliteet ei kannata. Saad valida, millal ja kuidas õppida, samas toetab ülikool sind kogu protsessi vältel,“ lisab Kõrvits.

Mikrokraadid – lühikesed, kiired ja praktilised hariduslahendused

Mikrokraadide programm on üks uuemaid suundi täiskasvanute hariduses. Tegu on lühikeste, intensiivsete kursustega, mis keskenduvad konkreetsele oskusele või teadmiste valdkonnale ning annavad kohe praktilise kasu ka tööelus. „Mikrokraadid on eriti head neile, kes soovivad oma karjääris kiirelt edasi liikuda või täiendada oma oskusi spetsiifilises valdkonnas,“ selgitab Kõrvits. „Need võimaldavad õppida täpselt seda, mida parasjagu vaja, ilma et peaks läbima terve kraadiõppe programmi.“

Täiskasvanud õppijad ja ülikooli roll

Tallinna Ülikooli avatud õppe ja mikrokraadide programmid pakuvad täiskasvanud õppijatele võimalust olla pidevalt teadmiste otsingul, arendada oma karjääri ja kohandada õppetöö oma elu, töö ja argipäevaga. Kõige olulisem on mõista, et õppimine ei ole üksnes noortele mõeldud tegevus, vaid elukestev protsess.

Hetkel kuum

  • 10.09.25, 04:00
Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga
  • 09.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär
  • 11.09.25, 06:00
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
  • ST
  • 09.09.25, 14:38
Alustava ettevõtja A ja O: mida tasub teada domeenidest aastal 2025?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Neile, kes päris hästi ei tea, mis vallas end täiendada, tulevad appi töötukassa karjäärinõustajad või ülikoolide juures tegutsevad koolitusjuhid. Esimese sammuna saab aga igaüks alustada ülikoolide kodulehtedelt, need hoolikalt läbi vaadata ning sealt esmane teave saada.
“Iga uus oskus, iga uus teadmine aitab inimesel paremini toime tulla nii tööelus kui igapäevaelus. Meie ülikoolis on õppimine kohandatud selliselt, et see oleks kättesaadav, praktiline ja inspireeriv,“ ütleb Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits ning lisab, et elukestev õpe ei tähenda ainult teadmiste kogumist, vaid ka kogukonna loomist. Avatud õppe ja mikrokraadide kaudu saavad õppijad suhelda teiste täiskasvanud õppijatega, jagada kogemusi ja luua uusi kontakte, mis võivad hiljem osutuda tööelus väga väärtuslikuks.

Ettevõtetega koostöös valmivad täienduskoolitused

Kiiresti muutuvas maailmas on oluline hoida kätt pulsil ning pakkuda õppekavasid, mis oleksid aktuaalsed ning tänapäevased. Kõrvitsa sõnul on siin oluline roll ülikoolil, sest olla tuleb sammukene ees. “Just seeõtttu oleme me avatud ka koostööpakkumistele. Üks asi on see, mida inimene ise eraisikuna õppima soovib tulla, teine asi aga asutused ja organisatsioonid, kes võivad meie poole tellimuskoolituse sooviga pöörduda. Saame koostöös kokku panna mõlemale poolele sobiva õppekava, mis täidaks soovitud eesmärki.”
Nii näiteks on tööandjatega koostöös valminud ning populaarseks ja vajalikuks osutunud rohepöörde juhtimise mikrokraad.

Kirg õppimise vastu kestku kogu elu

Marge Kõrvitsa kogemus Tallinna Ülikoolis näitab, et ülikool ei ole ainult koht noortele tudengitele, vaid paik, kus teadmised, oskused ja kirg õppimise vastu on kättesaadavad kogu elu. Avatud õppe, eksterniõppe ja mikrokraadide programmid annavad täiskasvanud õppijatele võimaluse arendada oma karjääri, täiendada oskusi ja olla osa teadmiste kogukonnast, olles samal ajal paindlik ja iseenda tegemiste ja ajakavaga kooskõlas.
„Ülikool on muutunud ning muutub pidevalt, kuid põnevus teadmiste otsimise ja jagamise vastu jääb alati samaks,“ ütleb Kõrvits. „Elukestev õpe ei ole ainult mõiste, see on tegelik vajadus, mis aitab inimestel areneda, toime tulla ja oma elu rikastada.“

Seotud lood

Alustava ettevõtja A ja O: mida tasub teada domeenidest aastal 2025?
  • ST
  • 09.09.25, 14:38
Alustava ettevõtja A ja O: mida tasub teada domeenidest aastal 2025?

Hetkel kuum

ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Suur lugu
  • 11.09.25, 06:00
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse, kuid süüd on Äripäevaga rääkinud investoritel raske uskuda.
Börsiuudised
  • 11.09.25, 15:31
“Raske uskuda, et ta end 10 000 euro eest maha müüb.”
Ettevõtja Tarmo Noodla Muuga mõisa juures – see on tema pere suur hobi.
Uudised
  • 11.09.25, 09:49
Puidutööstur rajab poolel teel Tallinnast Tartusse hiigelhoonetega kaasaegse tööstuspargi
E-Betoonelemendi tehas sai uue omaniku
Indrek Kasela on üle 10 aasta olnud Bolti investor. Bolti osalust on Kasela müünud ka varem, kuid enda sõnul on ta selle ettevõtte investor kindlasti ka tulevikus.
Börsiuudised
  • 11.09.25, 10:37
Endine börsifirma juht pani miljonite eest Bolti aktsiaid müüki
Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga
SUUR TOP
  • 10.09.25, 04:00
Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga
81-aastane Ellison, Oracle’i kaasasutaja, juhatuse esimees ja tehnoloogiajuht, on suurema osa oma varast seotud andmebaasitarkvara ettevõttega.
Börsiuudised
  • 10.09.25, 20:21
Larry Ellison haaras Elon Muskilt maailma rikkaima inimese tiitli
Jetoili juhi Sander Kopli sõnul TOPi sattumine tema elu ei mõjuta.
TOP
  • 10.09.25, 15:01
Rikaste TOPist kukkus välja mitu tugevat ettevõtjat
Kasvutreener Anti Orav jagab koos kolleegi Toomas Dannebergiga saates soovitusi tugeva strateegia koostamiseks.
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 12:14
Kasulik kuulamine: strateegia peab looma lihtsust, mitte keerukust
Kohtu ees annab praegu ütlusi rahapesus süüdistatav Danske endine töötaja Jevgeni Agnevštšikov (vasakul).
Danske kohtuasi jätkub: advokaadi nõudmine ei läinud läbi
Neeme Korv, Meelis Mandel ja Ken Rohelaan võtsid Äripäeva raadios nädala olulisemad teemad kokku.
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Synopsyse tegevjuht Sassine Ghazi on tublisti kannatlikkust varunud. Ka järgmiseks aastaks ei ennusta ta ettevõttele head minekut.
Kolinal kukkunud USA tehnoloogiafirmat ma päris maha ei kanna
Kohtu ees annab praegu ütlusi rahapesus süüdistatav Danske endine töötaja Jevgeni Agnevštšikov (vasakul).
Danske kohtuasi jätkub: advokaadi nõudmine ei läinud läbi
Tallinna börsil algas kauplemine Admirals Groupi (toonase nimega Admirals Markets) võlakirjadega 2021. aasta lõpus.
Admirals müüb oma Jordaania äri maha
Muusik Kaisa Ling arvab, et eestlased võiksid rohkem elumõnu tunda.
„Me leiname maailma, mida meile lubati.“ Eesti vajab vähem mürki ja rohkem mõnu
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
Jõhvis tegutseva mööblitööstuse pankroti tõttu lähevad müüki nii ettevõtte tootmine kui ka kinnistud. Ettevõtte juht leiab, et ostja saab hea diili.
Köögimööbli tootja ja eksportija kukkus pankrotti
Firma juht varade müügist: ostja saab hea diili
Ehitustrusti juht Kaido Somelar ja Agrone juhatuse liige Ats Albert esinesid Lõuna-Eesti edukate ettevõtete tunnustusüritusel.
Vändra elu tärkab uue piimafarmi toel. “Töötajate arv aina kasvab”
Arco Vara kaasab miljoneid Lutheri kvartali arendamiseks.
  • ST
Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi
Starbucksi tegevjuhi ja keskmise barista palga suhe oli eelmisel aastal suurim kui ühelgi teisel S&P 500 ettevõttel.
Starbucks seisab silmitsi kontrolliga: tegevjuhi palk on 6666 korda suurem kui keskmise barista palk
G7 riigid, kelle majandusi peeti kõige arenenumateks ja usaldusväärsemateks, elavad praegu üle keerulist aega – võlad kasvavad, kuid ka laenukulu on tõusnud tasemetele, millega nad enam harjunud pole.
Vaikses sadamas läks tuliseks – kõige kindlamat vara saab justkui soodushinnaga
Tallinna börs taandus neljapäeval 0,55%.
Balti börsidest edenes vaid Riia, USA inflatsioon tõusis
Tarbimislaenude paranemine tõi Bigbankile korraliku kasumi ja väiksemad krediidikahjud.
Bigbank kasvatas augustis kasumit
Läti väikevenna investor Andrise tõus on tänavu tulnud muu hulgas väga spekulatiivsetest panustest.
Läti väikevend Andris näitab musklit, aga riskid panevad kulmu kergitama
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Podcastid

Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
00:00
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
00:00
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Äripäeva TOP
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Investor Toomase tund
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
  • PRO
Lavajutud
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
06.-08.10.2025 PostgreSQL andmebaaside administreerimine
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaaside administreerimine
26 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Suur lugu
  • 11.09.25, 06:00
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
2
Börsiuudised
  • 11.09.25, 15:31
“Raske uskuda, et ta end 10 000 euro eest maha müüb.”
3
Uudised
  • 11.09.25, 09:49
Puidutööstur rajab poolel teel Tallinnast Tartusse hiigelhoonetega kaasaegse tööstuspargi
E-Betoonelemendi tehas sai uue omaniku
4
TOP
  • 10.09.25, 15:01
Rikaste TOPist kukkus välja mitu tugevat ettevõtjat
5
Saated
  • 11.09.25, 15:16
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
6
SUUR TOP
  • 10.09.25, 04:00
Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga

Viimased uudised

Arvamused
  • 12.09.25, 14:48
Madis Müller: õhus on kasvu soosivaid märke
Praegused intressimäärad toetavad taastumist
Uudised
  • 12.09.25, 14:27
Danske kohtuasi jätkub: advokaadi nõudmine ei läinud läbi
Saated
  • 12.09.25, 14:24
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Saated
  • 12.09.25, 14:22
Ainult loovusest ei piisa: edukad jagavad, kuidas juhtida innovatsiooni
Investor Toomas
  • 12.09.25, 14:12
Kolinal kukkunud USA tehnoloogiafirmat ma päris maha ei kanna
Börsiuudised
  • 12.09.25, 13:50
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
  • ST
Sisuturundus
  • 12.09.25, 13:45
Elukestev õpe ei tunne vanusepiire ja avab uusi uksi
Börsiuudised
  • 12.09.25, 13:36
Admirals müüb oma Jordaania äri maha
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025