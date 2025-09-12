Elukestev õpe ei tunne vanusepiire ja avab uusi uksi

Ehkki 30 aastat ühe tööandja juures võib mõnes muus valdkonnas tunduda erakordselt pikk aeg, on ülikool ja elu palju muutunud ning jätkuvalt pidevas muutumises. “Põnev on olnud töötada nende muutuste keskel ja neid ka kaasa aidata,” sõnab Kõrvits.

Elukestva õppe mõte ja vajadus

Tahame või mitte, inimene õpib iga päev. Marge sõnul ei tuleks me toime ning ei jääks ellu, kui me seda ei teeks. “Mis aga puudutab elukestvat õpet kui mõistet, siis paljud ei saa täielikult aru, kui mitmekülgne see tegelikult on,” lisab ta.

Tallinna Ülikool on pühendunud täiskasvanud õppijate toetamisele, pakkudes erinevaid õppimisvõimalusi nii ametlike kraadide kui ka lühemate kursuste näol.

Avatud õpe on siin keskseks kontseptsiooniks ning tähendab seda, et õppida saab paindlikult ja individuaalsele vajadusele kohandatult, sõltumata vanusest või varasemast haridusteest. „Avatud õppe kaudu saavad inimesed jätkata oma teadmiste omandamist ka töö või isiklike kohustuste kõrvalt, ilma et nad peaksid täiskohaga ülikoolis käima,“ selgitab Kõrvits.

Miks aga üldse õppimist jätkatakse ja miks seda teha tuleks? Õppimise eesmärke on mitmeid. Üks peamisi on tööalase karjääri edendamine, olgu selleks siis samas valdkonnas edasi liikumine või täiesti uus karjääripööre. Samuti annab õppimine võimaluse isiksuslikuks arenguks ja enesetäiendamiseks. Elukestev õpe on hea lahendus ka tööpausi ajal, mil aega rohkem üle ning enda teadmisi ja oskusi kõige parem värskendada on.

Eksternina õppimine – paindlik lahendus täiskasvanutele

Avatud õppele lisaks on ülikoolis võimalik õppida eksternina , mis tähendab, et õppija saab suure osa kursustest ja eksamitest teha iseseisvalt, ilma pideva kohalolekuta auditooriumis. See võimalus eriti väärtuslik inimestele, kes töötavad täiskohaga, kuid soovivad siiski oma teadmisi täiendada või täiesti uut valdkonda omandada. „Eksternõpe annab suure vabaduse ja samas kindluse, et õppe kvaliteet ei kannata. Saad valida, millal ja kuidas õppida, samas toetab ülikool sind kogu protsessi vältel,“ lisab Kõrvits.

Mikrokraadid – lühikesed, kiired ja praktilised hariduslahendused

Mikrokraadide programm on üks uuemaid suundi täiskasvanute hariduses. Tegu on lühikeste, intensiivsete kursustega, mis keskenduvad konkreetsele oskusele või teadmiste valdkonnale ning annavad kohe praktilise kasu ka tööelus. „Mikrokraadid on eriti head neile, kes soovivad oma karjääris kiirelt edasi liikuda või täiendada oma oskusi spetsiifilises valdkonnas,“ selgitab Kõrvits. „Need võimaldavad õppida täpselt seda, mida parasjagu vaja, ilma et peaks läbima terve kraadiõppe programmi.“

Täiskasvanud õppijad ja ülikooli roll

Tallinna Ülikooli avatud õppe ja mikrokraadide programmid pakuvad täiskasvanud õppijatele võimalust olla pidevalt teadmiste otsingul, arendada oma karjääri ja kohandada õppetöö oma elu, töö ja argipäevaga. Kõige olulisem on mõista, et õppimine ei ole üksnes noortele mõeldud tegevus, vaid elukestev protsess.