Nädala lood: ettevõtja tõusis tippu varandusega, mida varem pole nähtud

Rikaste TOPi esimese saja inimese ettevõtlusvara väärtus kasvas aastaga üle 10 protsendi, 20,2 miljardi euroni. Sarnast kasvu näitas ka TOP 500 tervikuna, kui Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 9 protsenti, 31,2 miljardi euroni.
Kuigi veel paar aastat tagasi paistis, et Tallinna börsile tuleb nii mitmegi Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja äri, on praeguseks hoog raugenud. Oodatakse kas paremaid tingimusi või on plaanid sootuks maha maetud.
Urmas Sõõrumaa meenutab, et kui esimeste Eesti ettevõtjate väärtuseks hinnati sada miljonit, nägi avalikkus neid kui pahalasi. “Miljardimehed sedalaadi pahameelt ja kadedust ei ole saanud,” ütles Sõõrumaa.
Nestel on Eesti turul pikk ajalugu, mis ulatub aastasse 1989. Uue Neste Express kontseptsiooniga, mida Neste tutvustas avalikkusele 1. septembril, muutus tankimine kõigis 61 Eesti Neste Express tanklas lihtsaks, mugavaks ja kiireks.