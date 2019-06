Venemaa lõhkeainetehases toimus plahvatus

Plahvatus Venemaal Dzeržinski linnas. Foto: Scanpix

Venemaal Dzeržinski asuvas Kristalli lõhkeainetehases toimus plahvatus, kus esialgsetel andmetel sai viga 19 inimest, kirjutab BBC.

Plahvatuse ajal viibis tehases viis inimest, kes evakueeriti.

Sotsiaalmeediasse postitatud piltidelt paistab, et plahvatuse järgselt ilmus taevalaotusse suur must suitsuseen. Uudisteagentuur Interfax vahendab, et kannatada saanud 19 inimest on toimetatud haiglasse.

Dzeržinski ühes tehases toimus eelmise aasta aprillis veel üks plahvatus. Toona sai surma kolm inimest. Arvatakse, et Dzeržinsk on maailma üks enim saastatud linnu.