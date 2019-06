Õlu kui kultuur

Varasuvise hommikupooliku veetsime kahe eestimaise õlletootjaga: Saku ja Tanker. Eva Maarend on Saku õlletehase turundusjuht ja Jaanis Tammela on Tankeri pruulikoja tegevjuht. "Eetris on turundusuudised" saade keskendub üldiselt reklaamiteemadele, aga õllede puhul vaatleme taustaks ka eestlaste õlleharjumusi ja õllekultuuri üldisemalt.

Jaanis Tammela, Eva Maarend, Uku Nurk

Alkoholivabad õlled