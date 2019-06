Robot ei võta inimestelt tööd käest

Humanoidrobot Sophia tänavusel Web Summitil Portugalis. Foto: Hugo Amaral

Kuigi ühiskond liigub järjest suurema automatiseerituse suunas ning üha perspektiivikamaks hinnatakse infotehnoloogiaga seotud haridust, pole põhjust karta, et robotid inimesed tööta jätavad, tõdeti Äripäeva raadio saates „Töö ja palk“.

„Jah, uuringud ütlevad, et 2030. aastaks on automatiseerimise tõttu 13 protsenti töökohtadest ära kadunud, kuid sel on ka teine pool,“ rääkis Kutsekoja OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad. „Samal ajal loob automatiseerimine tööd juurde, see töö on seotud tehnoloogia arendamise, loomise, seadistamise kui ülespanemisega ning kokkuvõttes loob see töökohti ka muudesse sektoritesse – seda ohtu, et kõik tööd ära kaovad ja me nukralt käed rüpes hakkame istuma, ei ole.“