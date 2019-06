Kiviõli kütmise pärast võib rebimiseks minna

Kiviõli Foto: Erik Prozes

Adven, kes juba kümme aastat kütab Püssi linna, tunneb huvi ka Kiviõli kütmise vastu, mis tähendab, et soojuse tootmine Kiviõlis võib minna enampakkumisele.

Kiviõli linna kütab AS Kiviõli Soojus, mis on 100 protsenti Lüganuse vallale kuuluv ettevõte. Püssis on soojustootmine juba üle kümne aasta olnud Adveni käes. Püssi katlamaja rekonstrueerimise läbirääkimistel ettevõtte ja valla vahel tekkis aga kahepoolne huvi anda ka Kiviõli kütmine erakätesse, kirjutab Põhjarannik.

Adven Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Maret Martsepp kinnitas, et nende ettevõttel on olemas huvi Kiviõli kütta. "Küsimus on, kas Lüganuse valla majandus- ja arenduskomisjon võtab vastu otsuse alustada erastamise protsessi. Kui nii peaks minema, siis Adven on valmis selles hankes osalema," ütles ta.

Pikemalt saab lugeda Põhjarannikust.

Hollandi ettevõttele Adven Holding B.V. kuuluv Adven Eesti teenis 2017. aastal 22 miljoni eurose müügituluga (2016: 20,2 miljonit eurot) 2,3 miljonit eurot kasumit (2016: 3,6 miljonit eurot). Täistööajale taandatult töötas siis ettevõttes 75 inimest (2016: 72 inimest). 2018. majandusaasta aruannet ei ole Adven Eesti veel esitanud.

Lüganuse vallale kuuluv Kiviõli Soojus teenis 2018. aastal 1,53 miljoni eurose müügituluga (2017: 1,49 miljonit eurot) veidi üle 52 000 euro kasumit (2017: üle 196 000 euro). Täistööajale taandatult töötas siis ettevõttes 16 inimest, mis aasta varasemaga võrreldes ei muutunud.