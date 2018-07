Adven laieneb Lätti

Eestis tegutsev energiakontsern Adven teatas, et omandas eile Läti ettevõttelt Energijas Risinajumi Valmieras ja Cēsises asuvad soojaettevõtted.

Adven haldab Eestis üle 30 kaugküttevõrgu ning näeb Valmiera ja Cēsise turul võimalust rakendada oma energeetikasektori kogemusi ja teadmisi.

Adven Eesti ja Läti ettevõtte juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on Eestis enamus soojusvõrke erastatud ning seepärast nad jõudsidki Põhja-Lätti. "Lätis on kaugkütte investeeringud alles algusjärgus ning meil on võimalus jagada oma Eesti kogemusi taastuvenergia osakaalu suurendamisel, soojavõrkude renoveerimisel ja efektiivsuse kasvatamisel," ütles Heinam.

Adven on Eesti soojatootja, kes kasutab biokütuseid, jäätmematerjale ja heitsoojust. Ettevõte varustab era- ja ärikliente soojuse-, jahutuse- ning auruga ning tegeleb maagaasi jaotamisega. Adven pakub energiat umbes 160 tööstusenergiakeskusele ning 83 kaugkütteenergiakeskusele ja -võrgustikule, mille koguvõimsus on ligikaudu 1900 MW.

SIA Cēsu Siltumtīkli on Cēsise kaugkütte ja -soojuse tootja, kes tarnib soojust üle pooltele linnakodanikest. AS Valmieras Enerģija toodab umbes 85% kogu Valmieras tarbitavast soojusest.