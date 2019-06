Aprilli maksutulu väiksem kui aasta eest

Aprillis tasuti maksu- ja tolliametile 597,6 miljonit eurot maksutulu ja aasta esimese nelja kuuga 2,3 miljardit eurot. Nelja kuuga on riigieelarves aastaks kavandatust tasutud 30 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Maksuamet on aprilli lõpuks 30 protsenti kavandatud maksulaekumisest kätte saanud. Foto: Andras Kralla

Aprillis sai riik maksutulu 4,8 protsenti vähem kui mullu samal kuul ja seda eelkõige kahel põhjusel, kirjutab rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Rait Kiveste. Kütuseaktsiisi tasuti aprillis vähem, kuna müüdi ära enamik märtsis varutud kütusest ning kütuse soetus oli väike. Varumise ja sellega koos aktsiisi varem tasumise põhjustas aprillist bensiinile biolisandi nõude kehtestamine ning diislikütuse biolisandi nõude suurendamine.

Juriidilise isiku tulumaksu laekumine on madalseisus, kuna aprillis vähenes erasektorilt laekunud dividendide tulumaksu summa võrreldes eelmise aastaga 60 miljoni euro võrra, mis tulenes eelkõige ühe panga kasumijaotamise nihkumisest ühe kuu võrra edasi. Tulumaksu laekumist vähendab niinimetatud regulaarselt jaotatava kasumi madalam tulumaksumäär (14 protsenti), krediidiasutuste õigus arvata tulumaksust maha eelmisel aastal tasutud avansiline tulumaks.

Aasta esimeste kuude alkoholiaktsiisi tulu on võrreldes eelmise aastaga suurem, kuna võrdlus on 2018. aasta madala baasiga, mis tekkis veebruari aktsiisitõusust tingitud varumise järel.

Kui aprillis kasvas keskmine palk maksu- ja tolliameti andmete alusel 9,2 protsenti ja see on olnud kiire kasvuga ka viimases kvartalis, siis on käesoleva aasta algul tarbimisjulgus olnud suhteliselt madalal, kirjutab Kiveste. Siiski on analüütiku sõnul viimastel kuudel paranemise märke. Seega on tarbijate säästmise tase endiselt kõrge, sealjuures suudab Eesti töötaja praegu säästa sama osakaalu oma palgast nagu Lääne-Euroopas keskmiselt.

Käibemaksu koguneb rohkem

Käibemaksu tasumise trend on ülespoole aprilli (aga ka märtsi) kiirenenud kasvu toel. 2018. aasta teisest poolest alanud kasvu pidurdumise trend püsis veebruarini. Tulu aluseks olnud maksustatav käive kasvas aprillis võrreldes eelneva aastaga 6 protsenti.

Käibemaksu tulu kasv tugineb eelkõige jaemüügile, mille nominaalkasv oli 2019. aasta aprillis 9 protsenti, mis on pisut kiirem võrreldes kasvutempoga 2018. aastal.

Sektoritest panustasid aprillis käibemaksu tasumise kasvu enim hulgikaubandus ja mootorsõidukite müük, kus tasumine kasvas mullusega võrreldes vastavalt 7 ja 12 protsenti.