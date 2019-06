Hansabussi lahkuv juht mõistab Osula poole miljoni suurust nõuet

Henri Aaslav-Kaasik juhtis Hansabussi alates 2016. aastast. Foto: Andres Haabu

Viimased kaks pool aastat Hansabussi juhtinud ning nüüd ametist lahkuv Henri Aaslav-Kaasik tõdes, et riik on edasi lükanud palju olulisi transpordiotsuseid ning selle mõju on nüüd tunda.

„Meil on küll tasuta liiklus, aga sinna tasuta bussi ei ole enam juhti panna,“ nentis Aaslav-Kaasik.