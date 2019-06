Ümbrikupalgad püsivad talumatul piiril

Ümbrikupalkade küsitluse tulemuste tutvustamine maksu- ja tolliametis. Foto: Liis Treimann

Ümbrikupalgad on Eestis visa nähtus – ei kipu kasvama palgatõusuga ega vähenema maksulangetustega, kuid püsivad tasemel, mis ettevõtjate hinnangul on talumatu.

Hea uudis on see, et hoolimata vabade töökohtade plahvatuslikust kasvust ja aastatepikkusest palgatõusust ei ole näha trendi, et ümbrikupalga maksmine suureneb. Aga see pole ka vähendanud. "Ettevõtjate hinnangul ei ole see võib-olla veel talumatult kõrge, aga häirib kaugelt rohkem, kui peaks, häirib väga palju," ütles kaubandus- ja tööstuskoja juht Mait Palts.