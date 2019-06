Elron ostab kuus rongi

Foto: Raul Mee

Valitsus andis tänasel istungil Elronile heakskiidu osta kuus uut rongi, millest neli on hübriid- ja kaks elektrirongi.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tahtis algul hankida neli uut rongi, vähemalt selline plaan oli veel 4. juunil, kuid nüüdseks on arv suurenenud.

Aasa sõnul saab Elron uute rongidega tihendada rongiliikluse graafikut ning tagada reisijatele jätkusuutlikku teenust. Aas lisas, et uute rongide soetamisel on arvestatud pidevat nõudluse kasvu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel selgub rongide hind hanke käigus.

Eelmisel nädalal ütles Elroni juhatuse esimees Merike Saks Äripäevale, et hulk eeltööst hanke korraldamiseks on juba tehtud. "Kui see otsus lõpuks tuleb, siis meie läheme nii kiiresti edasi kui võimalik," ütles ta kümmekond päeva tagasi.

Rongide võimalikku maksumuse kohta ütles Saks, et see sõltub hankest ja sellest, milliseid ronge täpselt tellida, aga ühe rongi maksumus on suurusjärgus 10 miljonit eurot. Seega kuue rongi maksumus võib ulatuda 60 miljoni euroni.

Reisijate arv on kasvanud kaks korda

Ministeerium selgitas, et kuus aastat tagasi soetatud rongide tulemisest saadik on reisijate arv kahekordistunud. Samas märkis Aas, et praegu on riigifirma olukorras, kus kõik rongid on igapäevaselt kasutusel ning kohati on keeruline leida sobivat aega remondi ja hooldustöödeks.

Uutest rongidest neli on hübriid- ning kaks elektrirongi. Hübriidrongid tulevad eeldatavalt liinile 2022. aastal. Elektrirongide soetamise ajaline määratlus sõltub Haapsalu rongiliini väljaarendamisest.