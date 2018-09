Riik kulutab transpordile üle 100 miljoni euro

Äripäev 21. september 2018, 08:29

Valitsuse plaani kohaselt kasvab ühistranspordi dotatsioon järgmisel aastal 101 miljoni euroni, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson rääkis, et tänu tasuta bussitranspordile kasvas sõitjate hulk maakonnaliinidel augustis keskmiselt 33 protsenti. "See näitab, et sõidu hind on inimestele väga suure tähtsusega. Meie eesmärk on kindlasti tasuta ühistranspordiga jätkata ning see kajastub ka uues eelarves,“ märkis Simson.

Minister lisas, et sama oluline, nagu soodne bussisõit, on ka liinide tihedus ja mugavad graafikud. Nii ühistranspordikeskuste tegevuseks kui ka liinivõrgu tarbeks on vahendid ette nähtud. Bussitranspordi dotatsioon kasvab kokku 34,8 miljonilt eurolt 43,3 miljonile.

Siseriiklikel laeva-, lennu- ja raudtee ühendustel tagatakse liinivedu vähemalt selle aasta tasemel.