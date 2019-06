Kolme Tallinna Äripanga juhtivtöötajat kahtlustatakse rahapesus

Teisipäeval pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud 48 tunniks kinni kolm Tallinna Äripanga töötajat. Ühte töötajat kahtlustatakse rahapesus ning kahte töötajat altkäemaksu võtmises ja rahapesus, edastas politsei- ja piirivalveameti ning prokuratuuri pressiteade.

Äripanga kontor Tallinna kesklinnas. Foto: Andras Kralla

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo menetleb kriminaalasja, milles kontrollitakse rahapesu ja altkäemaksu võtmise kahtlusi panga töötajate poolt. Uurimisasutuse tähelepanu all on ka mitmed mitteresidentide tehingud.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on rahapesu tõkestamine politsei jaoks oluline prioriteet. „Kolmandatest riikidest pärit ebaseadusliku taustaga rahavood kahjustavad Eesti majandust ning ohustavad riigi mainet. Seepärast on äärmiselt oluline, et pangad järgiks rahapesu tõkestamise nõudeid. Antud kriminaalmenetlust alustasime 2018. aasta suvel ning käesoleval nädalal teostasime menetlustoiminguid panga töötajate suhtes, et tekkinud kahtluste kohta täiendavaid tõendeid koguda. Täpsustuseks saan kinnitada, et see menetlus ei ole seotud Danske panga uurimisega,“ lisas Ombler.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Marek Vahing selgitas, et riigiprokuratuur on koostöös finantsinspektsiooni ning keskkriminaalpolitseiga panustanud viimase kahe aasta jooksul varasemast rohkem rahapesuvastasesse võitlusesse. „Sel nädalal peeti kinni kolm rahapesus kahtlustatavat isikut ning teostati läbiotsimised nende elu ning töökohtades. Kõik kahtlustatavad on Äripangas erinevate osakondade juhid ning olemasolevad tõendid viitavad kahe kahtlustatava altkäemaksu võtmisele sel ning eelmisel aastal. Edasise kriminaalmenetluse käigus täpsustame nii kuritegude toimepanemise aega kui ka ulatust,“ selgitas riigiprokurör Vahing.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhib riigiprokuratuur.