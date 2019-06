Kindlustusvahendaja Zego kaasas 42 miljonit

Sten Saare juhitud Zego kaasas investoritelt 42 miljonit dollarit. Foto: Andras Kralla

Minutite kaupa kindlustustooteid vahendav idufirma Zego kaasas tegevuse laiendamiseks 42 miljonit dollarit, investeerijate seas on ka Transferwise'i juht Taavet Hinrikus.

Sten Saare juhitud Zego kavatseb B-raundi raha kasutada Euroopas laienemiseks ning töötajate palkamiseks: töötajate arv kahekordistub 150 inimeseni. "Eelkõige on vaja palgata arendajaid, andmeanalüütikuid, hinnastamisega tegelevaid inimesi. Teine pool on see, et vaja on laieneda üle Euroopa. Järgmise kaheteist kuu jooksul on plaanis mitmetesse Euroopa riikidesse laieneda," selgitas Saar.