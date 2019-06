Eelarvepoliitika asekantsleriks saab Sven Kirsipuu

Sven Kirsipuust saab viieks aastaks rahandusministeeriumi asekantsler Foto: Andras Kralla

Senine rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu alustab 1. juulist eelarvepoliitika asekantsleri tööd.

„"Alati on hea meel, kui uued võimekad tippjuhid kasvavad välja meie oma majast. Sven on kõrgelt tunnustatud ja tugeva missioonitundega tippekspert ning tunneb läbi ja lõhki eelarvepoliitika eri tahkusid ja keerukusi. Tema valimine eelarvepoliitika asekantsleriks on loogiline jätk ja tunnustus tema senisele tööle," ütles rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ministeeriumi pressiteate vahendusel.