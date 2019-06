Daimler kärpis kasumiootusi

Mercedes-Benzi tehas Saksamaal. Foto: BERND WEISSBROD, EPA

Saksa autotootja Daimler teatas täna, et on kärpinud oma müügitulu väljavaadet selleks aastaks, kirjutab Reuters.

Täpset numbrit autotootja ei avanud, kuid kirjeldati, et see võiks olla sadu miljoneid eurosid, seda diiselautodega seotud probleemide tõttu. Eelmisel aastal selgus, et Daimler peab tagasi kutsuma 238 000 sõidukit, peamiselt Mercedes-Benzid, millele on paigaldatud tarkvara, mis aitab näita diiselmootori heitmeid tegelikust väiksemana. Hiljem selgus, et see number paisus veelgi märkimisväärselt suuremaks ehk tagasi kutsuti rohkem kui 700 000 sõidukit üle Euroopa.