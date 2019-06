Euroopa Komisjon andis Itaaliale lisaaega

Itaalia lipp Rooma kohal Itaalia vabariigi aastapäeval 2. juunil 2018. aastal. Foto: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

Euroopa Komisjon ei kavatse sel nädalal ametlikult alustada distsiplinaarmenetlust Itaalia vastu selle eest, et riik ei suuda oma võlakoormust ohjata, kirjutab Financial Times. Seega võidab Itaalia valitsus lisaaega, et vältida trahvi, mis võib ulatuda 3,5 miljardi euroni.

Euroopa Komisjoni hinnangul rikub Itaalia oma kasvava võlakoormusega Euroopa Liidu eelarve reegleid, mis võimaldab rakendada riigi vastu sanktsioone. Keerukate menetlusprotseduuride tõttu pole varem ühtegi liikmesriiki seni rahaliselt karistatud.