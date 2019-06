Juncker: Simson enne oktoobrit volinikuks ei saa

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (paremal) teatas ametlikult, et ei soovi näha digivoliniku Andrus Ansipi asemel ajutist asetäitjat Eesti kohale. Foto: Virginia Mayo, AP/Scanpix

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on ametlikult teinud ettepaneku, et Euroopa Liidu Nõukogu ei asendaks volinikke, kes lahkuvad ametist, et võtta koht sisse europarlamendis, kirjutab Politico.

Junckeri ettepanek tähendab seda, et Andrus Ansipist vabanev voliniku koht jääb ka täitmata kuni uue komisjoni koosseisuni, mis peaks ametisse astuma sügisel, kas oktoobris või novembris.