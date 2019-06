Raadiohommikus: kas postiteenus on rikaste privileeg?

Omniva logistikakeskus. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevasest hommikuprogrammist saab vastused küsimustele, kas kirjade ja perioodika kojukanne kallineb ja kuidas saada rahvusvaheliste ettevõtete juhiks. Samuti tuleb jutuks ettevõtjate rolli vähendamine kliimamuutuse juures.

Universaalset postiteenust ehk kirjade ja perioodika kannet tahab pakkuda Eestis ainult üks ettevõte, Eesti Post, aga seda oma tingimustel. Millised need on, sellest räägib hommikuprogrammis ettevõtte juht Ansi Arumeel.

Sel aastal mitme ettevõtte ostust teatanud ning investeerimishoos tegutsev erameditsiinikeskus Confido omanik Kadi Lambot tuleb rääkima buumist tervisekeskuste valdkonnas ning Confido plaanidest.

Saaremaa elektroonikatööstuse Incap Eesti ja Incapi rahvusvaheline juht Otto Richard Pukk selgitab, kuidas läheb viis aastat tagasi sulgemisohuga silmitsi seisnud tööstusel täna ning milline on Eesti kasutamata võimalus maailmakaardile pääsemiseks.

Eestimaa Looduse Fondi kliimamuutuse eksperdi Piret Väinsaluga lahkame president Kersti Kaljulaidi hiljutist ettepanekut jagada kliimamuutust puudutavat teavet rohkem ka ettevõtjatega.

Hommikuprogrammi veavad Rivo Sarapik ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viis saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Viimastel aastatel kiirelt kasvanud jagamis- ja platvormimajandus on lisaks edulugudele puutunud erinevates riikides kokku ka takistustega, mida vanad turuosalised uutele ettevõtetele poliitikute abiga teele lükkavad.

Saates räägitakse, mis on platvormimajanduse edu põhjused, kuidas on uusi ärivõimalusi asutud õiguslikult reguleerima ning millised on olnud sel teemal Euroopa Kohtu lahendid.

Stuudios on Triniti jurist Birgitta Ots ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaubanduse ja teenuste talituse nõunik Christman Roos. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi". Külas on Julia Jolkin – üks kogenumaid Eesti IT-spetsialistide värbajaid ning värbamisagentuuri IT-Talent asutaja. Tema klientide seas on paljud mainekad Eesti firmad, näiteks Bolt, Nortal, Starship, Kühne&Nagel, Veriff ja teised.

Kõrgel tasemel IT-spetsialisti leidmine ja meelitamine on omaette kunst ning mõnikord Eestis selliseid inimesi ei olegi, neid tuleb mujalt maailmast otsida. Saates räägib Julia sellest, kuidas ta seda teeb. Lisaks räägime sellest, mis riikidest tulevad Eestisse IT-spetsialistid, mis hüvesid neile pakuvad tööandjad, kui suurt palka saavad tippspetsialistid IT-s ning mis põhimõttetel on Julia oma äri ehitanud. Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–14.00 "Energiatund". Mida peab tegema, et Eestis hakkaks lülitit vajutades alati ka tuli põlema ehk jaguks elektrit nii kodudes kui ka ettevõtetes ning kus suunas peaksime põlevkivi energiatööstuses kasutamisest vähendamiseks astuma, sellest räägivad saates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi värske energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar, Alexela juht Aivo Adamson ja Alexela juhatuse liige Marti Hääl.

Vestlust juhib Rivo Sarapik.

14.00–15.00 "Sisuturundussaade". Sisuturundussaates on juttu suurte veoste vedamise võimalustest, aga ka laiemalt Eesti teedel toimuvast. Teemat kommenteerib stuudios suurveoste projekte juhtiva ettevõtte Kaarlaid OÜ omanik ja tegevjuht Andres Lampe ning ettevõtte protsessijuht Vahur Krautman. Maanteeameti seisukohti selgitab liiklusjuhtimiskeskuse erivedude koordinaator Marko Jürimaa. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Aastas vaidlustatakse rohkem kui paarsada riigihanget. Tavaliselt vaieldakse suure maksumusega riigihangete üle, sest vaidlemine toob kaasa suured kulud, aga kaalul on ka suur tulu.

Saates on külas riigihangete teabevara peatoimetaja Tuulikki Laesson büroost Laesson ja Partnerid, kes lahkab uusi ja huvitavaid käsitlusi viimase poole aasta vaidluskomisjoni otsustes ja kohtuotsustes.

Stuudios esitavad küsimusi Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk ja teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otse siit.