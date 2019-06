Keskturu ostnud ettevõtja: paremat kohta on raske leida

Balti Jaama turu avamine. Balti jaama ehitas uueks samuti Astri grupp. Foto: Raul Mee

Turgu ja kaubanduskeskust ei kannata võrrelda, sest turg on eelkõige elukeskkond, leidis Tallinna Keskturu kinnistu ostnud Astri Grupi üks omanik Hannes Kirs.

„Näiteks Balti Jaam – see pole kaubanduskeskus,“ ütles Kirs. Tema sõnul on Balti Jaama turg olnud nii edukas, et ettevõte on kindel - turgu ei pea ehitama ümber kaubanduskeskusteks. „See muudabki asja atraktiivseks, et turgudest saab luua elukeskkondliku kinnisvara,“ selgitas Keskturu uueks omanikuks saanud Kirs.