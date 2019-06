Maailma suurima tüli osapooled kohtuvad Jaapanis

Hiina president Xi Jinping (vasakul) ja USA president Donald Trump. Foto: Scanpix

Maailm ootab põnevusega laupäeva hommikut, mil Jaapanis kohtuvad tülitsevate riikide Hiina ja USA valitsejad.

Mõnel pool arvatakse, et reedel ja laupäeval toimuv G20 kohtumine on olulisim pärast finantskriisi lõppu. Kui G20 kohtus 2008. aastal Washingtonis kuu aega pärast Lehman Brothersi varisemist, olid asjaosalised keskendunud ühele eesmärgile: panna kildudeks purunenud maailmamajandus taas kokku. Nüüd, Osaka kohtumise eel, on seis mõnevõrra sarnane. USA ja Hiina on tollitülli pööranud ja see on oht kogu maailma majanduse tervisele.