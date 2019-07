Konkurentsiamet tuli Levikomile vastu, konkurendid süüdistavad hämamises

Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm Foto: Liis Treimann

Konkurentsiameti otsus 5G-sageduse jagamise kohta rõõmustas Levikomi, sest nii antakse nende arvates võimalus peale kolme suure – Elisa, Tele2 ja Telia – ka väiksematele tegijatele. Suured tegijad süüdistavad Levikomi aga spekulatiivsetes eesmärkides.

Konkurentsiamet leiab, et kolme 5G-sagedusloa väljaandmise asemel tuleks sageduslube kordades rohkem oksjonile panna ning sagedusvahemikud jaotada senise 130 MHz asemel 10 MHz suurusteks plokkideks. Üks probleem plokkideks jaotamise süsteemis on suurte telekomiettevõtete arvates aga asja keerukamaks muutumine. Optimaalne vahemik 5G-teenuste pakkumiseks ja võrgu üles ehitamiseks on näiteks Elisa tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli arvates siiski 130 MHz vahemik, mis esialgu plaanis oligi.