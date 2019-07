Raadiohommikus IT-äri erinevad varjundid ja investorite tarkuseterad

E-residente teenindav LeapIn kaasas raha ja muutis nime. Uus nimi on Xolo ja ettevõtte juht Allan Martinson räägib hommikuprogrammis e-residentsuse võimalustest ja väljakutsetest. Foto: Ivar Kuldver

Kolmapäevane raadiohommik teeb erinevate nurkade ja ettevõtete abiga juttu infotehnoloogiast ning selle võimalustest. Ei puudu aga head terad investoritele.

Nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalilt jagasid intervjuudes mõtteid kõrva taha pandud tarkustest investor Madis Müür ja ettevõtja, Eduakadeemia juht Roland Tokko.

Hommikuprogrammi tuleb külla värskelt rahakaasamisest teatanud, e-residente teenindava Xolo juht Allan Martinson, kellega tuleb juttu ettevõtte plaanidest ning e-residentsuse väljakutsetest ja võimalustest.

Värskelt rekordilistest majandustulemustest teatanud, 15 aastaga 21kordselt kasvanud IT-firma MarkIT omanik ja juht Andres Agasild aga selgitab, kuidas IT-sektoris kiiresti kasvada.

Värske Omniva infoäri juht Mikk Tammega teeme aga juttu selle valdkonna kasvuvõimalustest.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 „Kasvukursil“*

Saates räägime sellest, mida tuleks silmas pidada ettevõtte ostmisel. Sealjuures tuleb juttu, milliste takistuste otsa komistatakse, mille poolest erineb pereettevõtte ostmine ning mis juhtudel tasub kindlasti taanduda ostust. Külas on Krimelte juhatuse esimees Jaan Puusaag, Grant Thorntoni nõustajad Artur Suits, Eneli Perolainen ja Kristjan Järve. Saatejuht Priit Pokk.

Saade oli esmakordselt eetris eelmise aasta oktoobris.

12.00-13.00 "Ideest kasumini"

Saade teeb kokkuvõtte kevad-suvel eetrisse jõudnud saadetest ja toob kuulajani parimad killud. Saatest saab muu hulgas vastuse küsimusele, kuidas teha Eesti parimat restorani, kuidas staarid oma toodet reklaamima panna, kuidas panna oma tootele hinda ja kuidas rahanappus aitab ettevõtte kasvule kaasa.

Sel teemal kõnelevad tippkokk ja 10 aastat ettevõtjana tegutsenud Roman Žažtšerinski, elektrirataste tootja Ampler Bikes asutaja ja juht Ardo Kaurit, saunatootja Iglucraft juht Priit Kallas ja looduslikku kodukeemiat tootva Mulieres üks asutaja Karel Rüütli.

Intervjuusid saab täismahus kuulata Äripäeva Raadio kodulehel saatesarjast "Ideest kasumini".

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Energiatund"

Puhkusest sõltub rohkem, kui arvata oskame, ning sellesse peab suhtuma lugupidavalt, leiab Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordiinstituudi direktor, spordibioloog Kristjan Port. Praegu me seda ei tee.

See on vaid üks tahk teemas inimese energia ehk võime kaua ja tervelt tegusid teha, millest seekordses saates juttu tuleb. Lisaks räägime sellest, mis võiks olla probleem, mida toiduvaliku puhul peaks lahendama, kuidas muuta liikumine turgutuseks, mitte lõhkujaks ning kuidas füüsiline keha aitab liikuda, aga vaimne tervis paneb liikuma.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00¢16.00 "Juhtimislabor"*

Mis on see üks asi, millega ettevõtja peab tegelema ja millest on enim kasu, sellest rääkisid 2018. aastal kuulajateni jõudnud ettevõtjad Timo Porval ja Risto Sulu. Saatest selgub, kuidas see tähtsaim tegevus üles leida, kuidas tähelepanu eemale kiskuvatest segajatest vabaneda ning keskendumist raudrusikana tugevana hoida.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

