Pärnus alustas tööd Eesti suurim päikeseparkide kompleks

Päikesepargi avamine Foto: Olavi Ruhno

Eesti Gaas käivitas koos Paikre OÜ-ga Pärnus, endise Rääma prügila alal Eesti suurima päikeseparkide kompleksi, mille aastane tootmise maht võrdub elektrikogusega, mida saab võrrelda kolme hektari metsa langetamise ja ärakütmisega.

Äripäev on varem kirjutanud JOKK-skeemist, mille järgi on võimalik suured, mitmemegavatised jaamad jagada eri liitumispunktide abil kunstlikult väiksemaks ja saada sel kombel rohkem toetust. Üks silmatorkavaimaid juhtumeid omapäraste mitmeosaliste parkide seas on Pärnu linnavalitsusele kuuluva Paikre OÜ ja Infortarile kuuluva Eesti Gaasi ühisprojekt. Kokku 3 miljoni eurose investeeringu tulemusel valminud Eesti suurim, 4megavatine päikesepark on jaotatud neljaks väiksemaks pargiks. Äriregistris on selleks registreeritud neli ettevõtet: Pärnu Päikesepark 1 OÜ, Pärnu Päikesepark 2 OÜ ja nii edasi.