Väikefirmad mures: me ei tea, kes meiega tegeleb

Väliskaubanduse ja IT minister Kert Kingo (vasakul) julgustas väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid muredega tema poole pöörduma. Foto: Liis Treimann

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni president Heiki Rits ütles täna Äripäeva raadios, et ettevõtjad ei tea enam, kes valitsuses ettevõtlusega tegeleb.

„Puudub konkreetsus, kes vastutab, kes on meie partner, kellega suhelda,“ tunnistas ta. „Õnneks on meil head kolleegid ametnikud majandusministeeriumist, kellega me suhtleme tippametnike, osakonnajuhtide tasemel, aga ministri tasemel on see praegu olnud ebaselge, et kes siis ettevõtjatega suhtleb.“