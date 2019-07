Turutippudest koore riisumine ning mida õppida surmahirmust

See nädal rääkisime Äripäeva raadios muu hulgas sellest, kuidas investeerida juhul, kui turg tipus on ning võib oodata langust. Foto: Shutterstock

Äripäeva raadio nädala kuulatumate saadete seas kerkisid teemadena esile pangaduse käekäik, kuidas jõuda investeerimisotsuseni ning see, mida õppida kohutavatest kogemustest.

Lisaks rääkisime krüptorahadele piirangute seadmisest, käänulistest ettevõtluslugudest ning sellest, kuidas minimaalse rahastusega, kuid kirega tehtud töö võib tulevikus avada uksi.

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala jooksul kõige enam kuulatud saated.

1. Äripäev eetris. Investori valik: korjata põhjast Dansket või unistada LHV tipust

Ajakirjanikud arutasid saates „Äripäev eetris“, kas investoril on võimalik teenida rohkem, ostes Skandinaavia panku praegusest madalseisust või panustades näiteks sellele, et LHV kasvatab väärtust poole võrra.

Ehitusettevõtjate olukorrast ja probleemidest rääkisid ajakirjanikud saates pikemalt, sealhulgas arutati, kuidas mõjutab peatöövõtjad siseministri Mart Helme plaan asuda eriti karmilt kontrollima renditööjõu kasutamist.

Rahakaasamisplatvormilt Fundwise raha küsima läinud Õllenaut ei saanud investoritelt nii sooja vastuvõttu, kui oleks La Muu ja Nudisti edulugude tuules arvanud. Ajakirjanike meelest on siin võimalik tuua esile selged põhjused, mis kõnelevad üht-teist nii valitud platvormi kui ka Õllenaudi enda tegemiste kohta.

Stuudios olid Indrek Mäe, Priit Pokk, Martin Johannes Teder ja Viivika Rõuk.

2. Hommikuprogramm: kas krüptoraha on võimalik reguleerida?

Esmaspäevases hommikuprogrammis rääkisime üha jätkuvatest rahapesuskandaalidest ja krüptoraha reguleerimise võimalikkusest. Külas on finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Kinnisvaraturg on viimasel ajal üha kasvanud ja paljud eksperdid kardavad ülekuumenemist. Millised on Eesti elanike kinnisvara eelistused ja kuidas kinnisvaraturg asjaosalistele endile paistab? Sel teemal ajame juttu YIT Eesti juhatuse liikme Margus Põimiga.

Samuti tuleb juttu sellest, miks alkohoolsete ja alkoholivabade õllede reklaamid telepildis üksteisele niivõrd sarnanevad. Teemat kommenteerib Saku turundusjuht Eva Maarend.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

3. Ettevõtlusraadio: mida segasem seltskond, seda lennukam tulem

Saates tuleb juttu teaduse ja ettevõtluse kokkupuutest. Kuidas ettevõtted ja ülikoolid koostööd teevad, millised on murekohad ning mismoodi koostöövõimalusi arendada, räägib meile teaduse ja ettevõtluse koostöö ekspert Vahur Valdna.

Saadet juhivad Mart Opmann ja Swen Uusjärv.

4. Investor Toomase tund: investor Siim Semiskari õpetas investeerima abikaasa

Investor Toomase tunnis on külas aktiivne investor ning rahajutud.ee kaasasutaja Siim Semiskar.

Elukaaslase ergutusel kolm aastat tagasi alustanud investoril on nüüdseks portfellis suurem enamus Tallinna börsi ettevõtteid ning isu pole veel otsa saanud. Uurime Semiskarilt tema investeeringute, kogemuste ning õppetundide kohta.

Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

5. Kuum tool: kuidas investeerida olukorras, kui turud on tipus?

Seekordne "Kuum tool" keskendub investeerimisele. Räägime kui mõistlik on hoida oma varasid indeksifondides ning arutleme, millist alternatiivi pakuvad aktiivselt juhitud fondid. Samuti vaatame üle võimalused indeksisse investeerimiseks ning võtame luubi alla riikliku tulumaksutagastuse seoses III samba indeksfondidega.

Saates on külas SEB finantsturgude riskinõustaja Martin Sillasoo ja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Saadet juhib Indrek Mäe.

6. Luubi all: kahe firma käänulised teed

Kui ettevõtja Tiiu Järviste maksefirmale terendab lõpp, siis samal ajal saab hoogu juurde Facio järglane Eviko Ehitus.

Äripäeva allikad kirjeldasid, kuidas Järviste firmas GFC Good Finance Company juhatus probleemidele läbi sõrmede vaatas. Järviste võtab aga ette kohtutee finantsinspektsiooni vastu, kelle otsust firma kinni panna, peab ta ebaõiglaseks.

Üks värvikas firma on ka Eviko Ehitus, mille taga paistavad skandaalselt põhja kõrbenud Facio juhi Toomas Trompi kõrvad. Eviko Ehitus meenutab taas Faciot: jätab allhankijad abitult võlgadesse, aga ise on edukas.

Stuudios olid uuriva toimetuse ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Katariina Krjutškova ja Marge Väikenurm.

7. Hommikuprogramm: Swedbanki juht annab aru

Hommikuprogrammis võtsime luubi alla pankade majandustulemused, stuudios on Swedbank Eesti peadirektori kohusetäitja Olavi Lepp, kes räägib olukorrast nii Eesti suurimas pangas kui ka pangandusturul üldiselt.

Räägime ka siseminister Mart Helme plaanist muuta võõrtööjõudu palkavate ettevõtete elu karmimaks. Miks näiteks elektroonikatööstus selle sammu eest tõsiselt hoiatab, selgitab elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk.

Lisaks uurime, miks rajavad ettevõtted üha enam isiklikke päikeseelektrijaamu ja kas need pikaajaliselt ka ära tasuvad. Oma kogemust jagab Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Birjo Must.

8. Hommikuprogramm: hipsteriõlu olgu nagu rätsepaülikond - kallis, aga kvaliteetne

Kuigi käsitööõlle turuosa on Eestis tootjate hinnangul vaid umbes 1,5%, on see viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Valdkond, mis hakkas arenema nullist, on nüüd jõudnud poolesaja väiketootjani. Buum on toonud terava konkurentsi ja terad eralduvad sõkaldest, on olnud edulugusid, aga juba ka pankrotte. Seitse aastat käsitööõlle jaemüügiga tegelenud Karmo Tüür rääkis hommikuprogrammis, et nn hipsteriõlu ei muutu kunagi peavooluks, vaid jääb nii-öelda kalliks rätsepaülikonnaks.

Hommikuprogrammis käis külas ka Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson, kes kirjeldas, millised on eestlaste reisieelistused ja kuidas seda mõjutab ilm. Ilissoni sõnul valivad pakettreise ostvad eestlased üha sagedamini reisisihiks Ida-Euroopat ning järjest suurem huvi on kruiisireiside vastu. Ilissoni sõnul kajastuvad majanduse paremad ajad turismisektoris nähtavalt, mullu tublisti müügitulu kasvatanud Estravel ootab häid tulemusi tänavugi.

Veel tuli hommikuprogrammis juttu sellest, mis on indeksifondide head ja vead ning analüüsiti ühe kujuka näite varal väikeettevõtluse seisu praegusaja Eestis.

Hommikuprogrammi saatejuhid olid Indrek Mäe ja Neeme Korv.

9. Lavajutud: kuidas teha kunsti mõtlemata eelarve peale?

Saade on salvestatud sotsiaalmeedia konverentsil Online.

Saadet alustavad sotsiaalmeediaturunduse agentuuri Goal asutaja ja loovjuht Marko Saue ning digitaalagentuuri tegevjuht Madis Trei, kes koos Äripäeva ajakirjaniku Allan Rajaveega arutlevad eestikeelse sostsiaalmeedia sisuloome ja turunduse arengust.

Teises saatepooles astub üles Rainer Olbri ehk Metsakutsu, kes lisaks muusikukarjäärile on ka loovkollektiivi Hooligan Hamlet asutaja ja reklaamiagentuuri Imagine\TBWA partner. Ta räägib, kuidas minimaalse rahastusega, kuid kirega tehtud töö võib tulevikus avada uksi.

10. Kullafond: mida õpetas Liibanonis pantvangis olnule surmahirm?

Sel nädalal algas kohtuprotsess kaheksa aastat tagasi Liibanonis eestlastest ratturite röövijate üle.

Üks vangistatutest oli August Tillo, kes rääkis 2016. aastal Arvamusfestivalil vestlusringis, mida surmahirm talle õpetas ja kuidas sellistest kogemustest tervelt välja tulla ning oma eluga edasi minna.

Lisaks temale kõnelesid veel Eesti juhtiva kinnisvarabüroo Pindi Kinnisvara omanik Kalev Roosiväli ning loovpersoon Loore Martma.

Rääkisime saates surmahirmust, stressist ja kuidas läbipõlemisest uus hoog sisse saada.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

