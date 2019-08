Päev Neinar Seliga

Pildil on Neinar Seli selja taga kuskil 12 000–15 000 tonni rehve. "Karikakramäng. Saan toetust ... ei saa toetust ... saan toetust," viskab Seli Tartusse vanale Raadi lennuväljale plaanitud päikesepargi aladel nalja. "Must lagi on meie toal," hakkab Seli lugema rehvimägede ees luuletust ja küsib kaasasolevatelt kolleegidelt ja ajakirjanikelt, kuidas luuletus jätkub ning kes on selle autor. Nalju ja kultuurialast laia silmaringi ootab ta ka oma töötajatelt. Foto: Liis Treimann