Ukrainlast pole Eestisse lihtne värvata

Eesti IT-ettevõtte kontor Tallinnas. Foto: Patrik Tamm

Võõrtööjõu leidmine on keerulisem, kui arvata osatakse, ning vähemalt IT-sektoris tuleb välistöölise Eestisse meelitamiseks ränka vaeva näha, leiti Äripäeva raadio saates "Delovõje Ljudi".

IT-spetsialistide värbamisega tegelev ja värbamisagentuuri IT-Talent asutaja Julia Jolkin rääkis, et vaeva tuleb näha isegi Ukraina päritolu tööjõu puhul. „Kui neil oli poliitiline olukord riigis kriitiline, siis nad tahtsid tulla ja needsamad inimesed on tänaseni näiteks TransferWise'is tööl,“ rääkis Jolkin. „Praegu on aga ukrainlasi raske Eestisse tuua, sest neil on oma riigis palgad rahuldavad, maksud madalad ning elu odav,“ nentis ta.