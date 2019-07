Värske pank vahetas juba tegevjuhti

Kodumaine perepank Holm Bank tutvustas oma visuaalset keelt ning avapakkumisi – ärilaenu ning Eesti parima intressimääraga hoiust. Foto: Liis Treimann

Vaevalt jõudis Holm Bank mõne kuu eksisteerida, kui senine tegevjuht Indrek Julge vahetati välja Rauno Klettenbergi vastu, kel on pangandussektoris üle 15 aasta kogemust.

Indrek Julge sedastas, et on Holm panga juhtidega kokku leppinud, et põhjuseid, miks ta seniselt töölt lahkub, ta avalikkusega ei aruta. “Ma otsustasin pöörduda tagasi tee peale, millele mõtlesin omal ajal SEBst lahkudes,” ütles Julge. Ta lisas, et kindel uut ettevõtet tööandjana pole ta veel välja vaadanud. Küll aga on ta näiteks osanik nutikodunduse automaatikaga tegelevas ettevõttes Indome OÜ ja temal endal on ettevõte Ziginvest, kus valmistub finantskonsultatsioonialaseks tegevuseks.