Nipid kinnisvarast, tehnoloogiast hittaktsiate ja altkäemaksuni

Märksõna altkäemaks kerkis nädala kuulatumate saadete juures esile. Foto: Arturs Budkevics

Just need märksõnad iseloomustavad Äripäeva raadio viimase nädala enim kuulatud saateid.

Viimase nädala saadete TOP 5 on teie ees.

1. Ettevõtlusraadio: äritarkvara edukus sõltub ettevõtte kultuurist

Investoriteliidu saates tuleb juttu ettevõtete juhtimistarkvaradest ja nende kasulikkusest äride käekäigule. Räägime sellest, kuidas hoida kokku ettevõtte kõige kulurikkamat vara ehk inimeste aega ning milliseid muutusi toob tulevik ettevõtte juhtimistarkvara arenedes. Külas on äritarkvarafirma Scoro asutaja ja tegevjuht Fred Krieger.

Saadet juhivad Mart Opmann ja Swen Uusjärv.

2. Investor Toomase tund: parim aktsia järgmiseks 10 aastaks

Võtsime vaatluse alla viimase aja suurimad börsiuudised, uurisime Swedbanki klientide aktsiaeelistusi, rääkisime LHV uuest aktsiaemissioonist ning uurisime, mis on Swedbanki vanemmaakleri Meelis Maasiku parimad aktsiaideed.

Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

3. Kinnisvaratund: avameelseid nippe kinnisvara müügiks portaalides

Eestis on kolm juhtivat kinnisvaraportaali, mida kasutab enamik kinnisvarabüroosid ja ostuhuvilisi. Kui erinevad on Eesti kinnisvaraportaalid funktsionaalsuselt ja milline neist on hetkel populaarseim? Kuidas toimib koostöö maaklerite ja kinnisvaraportaalide vahel ning millised on kinnisvaraportaalid viie aasta pärast? Millele pöörata tähelepanu, et objekt saaks võimalikult kiirelt müüdud? Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liige ja turundusjuht Kaie Kass-Agcay ja Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg.

Küsib Andres Panksepp.

4. Lavajutud: Paavo Nõgene soovitab häid töötajaid otsida kantslerite seast

Paavo Nõgene on tippjuht, kes proovikivisid ei pelga. Juhtimisideid kogub ta eeskätt teistelt juhtidelt, mitte juhtimisõpikutes näpuga järge ajades. Mehel, kelle jaoks kultuur on osa DNAst, on rääkida nii kultuuri ja ettevõtluse ühisest vereringest kui ka välja tuua, milles üks valdkond võiks teiselt parema tuleviku nimel šnitti võtta. Saade on salvestatud 2019. aasta maikuus Pärnu juhtimiskonverentsil.

Tallinki juhi, endise kultuurivaldkonna tippjuhi vestluskaaslane on kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma.

5. Äripäev Eetris: see on ju altkäemaks!

Sellise reaktsiooni kutsus Äripäeva ajakirjanikus esile Paldiskist tulnud mõte, et kui ettevõtja tahab ehitada omavalitsusse suure metanoolitehase, siis võiks ta hea tahte märgiks teha ka näiteks raamatukogu või kontserdimaja.

Tegelikult võib aga hoopis kõrgelt hinnata ettevõtjaid, kes on piirkonnas mahukat tööstust pidades valmis ka midagi kogukonnale vastu andma.

Suurtest projektidest oli saates „Äripäev eetris“ juttu veelgi.

Saates olid ajakirjanikud Viivika Rõuk, Rivo Sarapik ja Liina Laks.

