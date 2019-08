Raadiohommikus: Eesti juhtimiskultuur vajab restarti

Teisipäevases hommikuprogrammis tuleb juttu juhtimiskultuurist. Foto: Shutterstock

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE võtab fookusesse Eesti juhtimiskultuuri parandamise järgmise kahe aasta jooksul.

Arutame PARE tegevjuhi Kärt Kinnasega, mis on Eesti juhtimiskultuuriga halvasti, kas aasta tagasi Maaja Vadi diagnoositud jõmlus juhtimiskultuuris taandub või hoogustub ning milliste tegevustega loodetakse uus tase saavutada.

Kui tavapäraselt mõõdetakse start up'i edu hokikepikujulise kasvukõvera ja miljardite teenimisega investoritele, siis sotsiaalse start up'i edu peitub mujal. Külas on Changemakersi korraldusmeeskonna liikmed Kerly Piirsalu ja Merili Ginter, kellega arutame, milliseid sotsiaalse ettevõtluse vorme nad on aidanud ellu kutsuda ja millised edulood on Eestist kaugemalegi ulatunud.

Millega tegeleb vabatahtlik, kes aitab pagulastel Eestis kohaneda? Hiljuti kutsus Johannes Mihkelsoni Keskus üles vabatahtlikuks astuma. Uurime JMK kultuuriprogrammi juhilt Dan Pritsilt, kuidas seesugune tegevus aitab pagulasi ja muudab ühiskonna sidusamaks ning kuidas praegune ärev aeg poliitikas nende tegevust mõjutab.

Stuudios on saatejuht Tiina Saar-Veelmaa ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas ligi 130 miljoni suuruse investeerimisettevõtte Ambient Sound Investment portfellihaldur Arko Kadajane. Tegemist on Skype'i asutajate loodud ettevõttega, kus investeeritakse 2005. aastal Skype'i müügist saadud raha. Saates räägib Kadajane, mis kriteeriumite järgi valitakse portfelli aktsiaid, mis on suurimad investeerimise õppetunnid ja ka vead, mis raamatud ja autorid on teda enim mõjutanud ja palju muud, millest võiks investeerimisel abi olla. Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus". Kuidas tagada, et valmiv maja vastaks soovidele ning oleks võimalikult hea kvaliteediga? Kordussaates jagab soovitusi puitmajade tootmise ja projekteerimisega tegeleva Natural House OÜ juhatuse liige Heiki Jürissaar. Juttu tuleb esimestest sammudest maja planeerimisel: kuidas valida krunti, mida pidada silmas projekti koostamisel ning millist majatüüpi üldse valida. Saadet juhib Lauri Leet.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Finestmedia juhtiv e-kaubanduse konsultant Martin Lond ja Vaimo e-kaubanduse lahenduste arhitekt Märt Aab räägivad saates e-poodide platvormidest ja tehnilisest poolest. Millal on mõistlik kasutada valmis platvormi ja millal lasta see just ettevõtte jaoks valmis ehitada? Millele tuleb mõelda e-poodi arendades ning mille taha võib arendamine kõige enam takerduda? Vestlust juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Saates räägime palgast, palgakommunikatsioonist ja sellest, kuidas mõjutab palganumbri avaldamine töökuulutuses värbamisprotsessi. Külas on Icefire personalijuht Sirli Spelman ja Brandemi tegevjuht Marie Evart. Juttu tuleb muu hulgas sellest, miks on palgast rääkimine tabu, millal on klassikalises värbamises hea aeg palgast rääkida ning kuidas mõjutab palganumbri avaldamine tööandja mainet. Ühtlasi avaldavad Sirli ja Marie arvamust, kas on muutumas paremaks see, kuidas ja millal antakse tööotsijale infot selle kohta, kuidas tal kandideerimisel läinud on. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.