Maksuamet ootab kärpimiseks konkreetsemaid otsuseid

Maksu- ja tolliameti jaoks kulude vähendamine kuigi hirmutav ei ole. Foto: Eiko Kink

"Oleme ootel, ei hõiska ja mingeid järeldusi ka veel ei tee. Paanikat ka ei tõsta," ütles maksuameti peadirektori asetäitja Rivo Reitelmann.

Küsimusele, kas ametile on saadetud konkreetseid suuniseid, millises mahus kärpeid oodatakse, vastas Reitelmann, et ametis ollakse teadlikud, et on puudujääke, kuid praegu ei ole otsused ega valitsuse sõnumid olnud kuigi selged.