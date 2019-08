Kaljulaid kohtub täna Ratasega

Jüri Ratas Foto: Andras Kralla

President Kersti Kaljulaid ütles eelmisel nädalal, et kutsub peaministri jutule seoses siseminister Mart Helme üritusega tagandada töölt politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, kirjutab Delfi.

Presidendi kantselei kinnitas, et kohtumine toimub täna õhtul kell kuus.

Reedel ütles presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe, et president jälgib tähelepanelikult, mis toimub ja soovib lähipäevil peaminister Jüri Ratasega kohtuda, et kuulda, milline on tema lahendus, kuidas edasi minna.

Loe edasi Delfist.