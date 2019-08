Valge Maja: mingit majanduslangust pole

Trumpi majandusanalüütik Larry Kudlow Foto: SIPA/Reuters

Valge Maja majandusanalüütik Larry Kudlow ütles, et majanduslangust pole kuskilt paista, vahendab Financial Times.

Küll aga on mitmed analüütikud mures, et majanduslangus võib siiski ees oodata. Nimelt pöördus USA võlakirjakõver, mis on laialdaselt kasutatud kriisiindikaator, möödunud nädalal teistpidi.