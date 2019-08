Pensionisamba reform sai kaante vahele

Peaminister Jüri Ratas Foto: LIIS TREIMANN

Valitsuskabinet kiitis eilsel nõupidamisel heaks rahandusministri ettepanekud II pensionisamba reformimiseks, millega muudetakse vabatahtlikuks II sambaga liitumine ja sealt lahkumine. Kui raha välja võtta, tuleb üldjuhul tasuda tulumaks. Kas seda tuleb teha ka juhul, kui raha kantakse kohe edasi isiklikule investeerimiskontole, selgub aga septembris pärast täiendavat analüüsi.

„Valitsuserakonnad on jõudnud II pensionisamba reformimise põhimõtetes kokkuleppele,“ ütles peaminister Jüri Ratas pärast valitsuskabineti nõupidamist. Ta lisas, et kõige olulisema muudatusena toob reform kaasa senisest suurema valikuvabaduse pensioniotsuste tegemisel. „Inimesed saavad jätkata II pensionisambasse kogumist nii, nagu nad on seda seni teinud. Samas on võimalik lõpetada maksete tegemine, kuid jätta kogutud raha pensionifondi alles. Kolmas võimalus on lõpetada maksete tegemine ja kogutud raha välja võtta,“ rääkis peaminister.