Tusk: kaubandussõjad viivad majanduslanguseni

Euroopa Komisjoni president Donald Tuski sõnul ei tohi lasta kaubanduspingetel süveneda, kuna see viib majanduse jahtumiseni Foto: Eiko Kink, Erik

Euroopa Komisjoni president Donald Tusk ütles enne G7 riikide tippkohtumist, et USA riigipea Donald Trump ei leia Euroopa riikidelt paljudele oma vaadetele toetust. Ühtlasi sõnas Tusk, et on valmis kuulama Prantsusmaa kohtumisel osaleva Suurbritannia peaministri mõtteid Brexiti osas.

Tuski sõnul ei jaga Euroopa riigid Trumpi vaateid paljude küsimuste osas alates Iraanist Venemaani. Täpsemalt märkis Tusk, et USA presidendi vastuseis Iraani tuumaleppele on kaasa toonud Iraani nihkumise Vene-Hiina mõjusfääri ega pole toonud kaasa midagi positiivset, vahendab Bloomberg.