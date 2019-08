Ettevõtja: tornkraanade päevad Tallinna kohal on loetud

Merko alustas Uus-Veerenni teise etapi ehitust, kus neil päevil püstitab tornkraanat ettevõte Viking Cranes. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Külma tuult on pealinna kinnisvara- ja ehitusturule ennustatud juba kaua, kuid tõelist langust pole näha olnud. Nüüd ütles üle 20 aasta tornkraande rendiga tegelenud Ithal-Kraanade osanik Matti Mürk, et languse algust on juba näha.

Üle 20 aasta ehitusettevõtetele tõstetehnikat rentinud Matti Mürgi sõnul on iga Eesti ehitus- ja kinnisvaraturgu tabanud madalseisu olnud võimalik aasta ette näha.