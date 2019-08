Saksamaa tahab külvata miljardeid kivisöest lahtisaamiseks

Saksamaa parlament Bundestag. Foto: WOLFGANG KUMM, EPA

Saksamaa föderaalvalitsus on valmistanud ette eelnõu, millega jagataks laiali 40 miljardit eurot liidumaadele, et nad oleksid valmis struktuurseteks muutusteks, mis tuleneb kivisöe kasutamise järkjärgulisest kaotamisest, kirjutab portaal Euractiv. Samas on endiselt teadmata, millal täpsemalt kivisöe elektrijaamad suletakse.

Saksamaa majandusminister Peter Altmeier rääkis plaani esitades, et sedasi täidavad nad endale antud lubadusi.