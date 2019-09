"Helistasin uudise peale Läti firma juhile"

Mitt & Perlebach OÜ ehitusettevõtte asutaja Kristjan Mitt. Foto: LIIS TREIMANN

Läti Korruptsiooniennetuse Büroo KNAB otsib täna läbi mitme ehitusfirma ja riigiametniku kontoreid.

Eesti ehitusfirma Mitt & Perlebach OÜ juhatuse liige Kristjan Mitt ütles, et helistas ise uudise peale Läti firma juhile, aga midagi täpsemat teada ei saanud. Tema sõnul polnud ka lätlastel süüdistuse sisu teada, samuti pole teada, kes on need need kümmekond firmat, keda korruptsioonibüroo uurib.