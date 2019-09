Raadiohommikus: Nordica uus juht avab kaarte

Erki Urva Foto: Andres Haabu

Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas äsja lennufirma Nordica juhiks saanud Erki Urva. Räägime temaga Nordica ja Estonian Airi erinevustest ning väljakutsetest uues ametis.

Poliitikavaatleja Andreas Kajuga ja räägime Ameerika Ühendriikidest. President Trump on hakanud rääkima oma plaanidest teiseks ametiajaks. Kui suured on tema väljavaated 2020. aasta valimistel võita?

Statistikaamet avaldas uued Eesti elanike oodatava eluaea prognoosid - meeste eeldatav eluiga on jätkuvalt ligi 9 aastat lühem kui naistel. Sel teemal räägime statistikaameti analüütiku Alis Tammuriga.

Stuudios on uudistetoimetaja Priit Pokk ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Saate teemaks on kuumutatavad ja e-sigaretid. Esimeste seadustamine Eestis langes eelmise parlamendi koosseisu lõpus ootamatult parlamendis lugemiselt välja. Sellest, mis seis valitseb sigaretiturul täna ning kuhu on liikumas selles osas praegune parlamendi koosseis, räägime tubakasektori eelnõusid vedava Isamaa fraktsiooni liikme Tarmo Kruusimäega. Külas on ka endine tervise- ja tööminister Riina Sikkut, kelle valitsemisajal vastav tubakaseadus katkestati. Saadet juhib Indrek Mäe

12.00-13.00 „Alustava ettevõtja A&O“. Sarja teises osas tuleb juttu sellest, millised äriideed lendavad ja millised kõrbevad ning kuidas tunda ära sellist, millest saab asja. Saates on palju praktilisi näiteid, kogemusi ja harjutusi, mida saab kohe ka ise järele proovida. Äriideede teemal kõnelevad EBSi lektor Anu Ruul ja SEB innovatsioonijuht Siim Lepisk. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Nimed müügitahvlil". Malemängus mõistetakse avangu all enamasti mängu esimest kümmet kuni kahtkümmet käiku, mida on lõputult uuritud ja teooriates lahatud. Meie oleme uurinud ja praktikas tuhandeid kordi testinud müügikõne ja müügikohtumise avangut. Kui kindlalt sina ennast avangus tunned, mida oluliseks pead, kas teed seda tadlikult? Selles saates keskendume kliendikohtumise eeltöö ja avangu detailidele. Stuudios on Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Külas on juhtiva ärinõustamis- ja audiitorfirmaga KPMG Baltics maksunõustaja ning maksuteabevara autor Einar Rosin. Vestluse keskmes on pensionireformi maksudega seotud külg. Kas teise pensionisambasse kogutud raha saaks maksuvabalt välja võtta või on maksuvaba hoopis näiteks investeerimiskontole kandmine, kuidas peaksid käituma tööturule sisenevad noored või inimesed, kes sealt pensioniea saabudes juba väljumas on? Küsib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.