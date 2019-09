Investeerimiskelmid eelistavad vene keelt valdavaid ohvreid

PPA andmetel on tänavu registreeritud juba 107 investeerimiskelmust, mille kogukahju ulatub 1,86 miljoni euroni. Foto: Andras Kralla

Kui saate agressiivse venekeelse müügikõne, kus teilt nõutakse suure investeeringusumma ülekandmist eraisiku rahvusvahelise pangakontole, siis on mõistlik hõlptulu pakkumisest loobuda ja kõnedega pommitavast müügiesindajast teatada politseisse, ütles Äripäeva hommikuprogrammis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt.

Ainuüksi selle aasta kaheksa kuuga on politsei- ja piirivalveamet (PPA) registreerinud 107 investeerimiskelmuse juhtumit, mille kogukahju ulatub 1,86 miljoni euroni. Seejuures ei kuulu ohvrite ringi mitte ainult eakad inimesed, vaid kahju saanud inimeste vanus ulatub 22st kuni 82 eluaastani. „Tänavuste juhtumite laine puhul pole teod suunatud ainult vanemate inimeste pihta, vaid seda on tehtud massilisel skaalal. See on tänapäevaste petuskeemide puhul tavapärane,“ selgitas Hannes Kelt.