Parimad toidukohad, kus pidada ärikohtumisi

Sündmusteenuseid koondav Äripäeva veebiplatvorm Pidupäev.ee viis lugejate seas läbi küsitluse ning uuris, millised on parimad kohad ärilõunateks.

Siin pidupaev.ee ülevaade enim tagasisidet saanud söögikohtadest, kirjutab 13. septembril Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Toidu eri 2019.

Pealinnas on erikülgseid valikuid sõltuvalt kohtumise iseloomust kindlasti rohkem kui teistes Eesti linnades. Ometi on mõned kohad, mis paistavad silma ja sobivad nii oma interjöörilt, atmosfäärilt kui ka toiduvalikult hästi muu hulgas ka erinevateks ärikohtumisteks.

Kuid kohtumiste korraldamiseks põnevaid kohti leiab ka pealinnast väljastpoolt erinevatest Eesti linnadest.

TALLINN

Telliskivi loomelinnakus asuv restoran Trühvel. Foto: Eiko Kink

Trühvel. Telliskivi Loomelinnakus asuv õdusa atmosfääriga restoran, mis kannab oma olekult välja nii kergelt glamuursemad sündmused kui ka kiired ärilõunad partneritega. Menüüs ootavad külalisi põnevad maitsed ja samuti on võimalik restorani teisel korrusel kasutada privaatsemate teemade arutamiseks eraldatud koosolekuruumi.

Maiasmoka kohviku II korrus. Foto: Raul Mee

Maiasmokk. Tallinna vanalinnas ootab külastajaid 1864. aastal loodud ja sellega Eesti vanimaks tituleeritud kohvik. Tegemist on loomulikult Kalevi legendaarse kohvikuga ja nagu nimigi ütleb, leiab pakutavast meelepärast iga magusaarmastaja – aga see pole kõik! Menüüsse kuuluvad ka soolased hõrgutised alustades eelroogadest ja lõpetades maitsvate pearoogadega. Kohvikus asub ka ärikohtumiseks ideaalselt sobiv eraldatud ruum – Stude tuba –, mis mahutab kümmekond inimest ja kus saab soovi korral presentatsioonideks ka ekraani kasutada.

Rotermanni kvartalis asuv Nomad Resto. Foto: Raul Mee, fotograaf

Nomad Resto. Rotermanni kvartalis asuvas Metropoli hotellis koha sisse võtnud restoran, mille stiilipuhtusest kumab oskuslik ajaga kaasas käimine. Restorani astudes tervitab külalisi soe avarus ja meeldiv teenindus, mis loob koheselt hea õhkkonna ka ärikohtumiseks nii väiksema kui ka suurema seltskonnaga. Nomad on hea valik just neile, kes hindavad värskust ja kodumaist kvaliteeti.

Rotermanni kvartalis asuv R14. Foto: Raul Mee

R14. Rotermanni kvartalis vanasti tervele ümbruskonnale elektrit tootnud jõujaamas tegutseb täna veinirestoran, kus koostöös partner Rein Kaselaga on eesmärgiks võetud pakkuda maitseelamusi kvaliteetveini ja hea toidu austajale. Menüüd iseloomustavad selged ja kaasaegsed maitsed, mis on inspireeritud Vahemere köögist. Et R14 on üks suuremaid restorane Tallinnas, on nende juures võimalik korraldada erinevaid üritusi, vastuvõtte või pidusid.

Telliskivi Loomelinnakus Vabalava teatrikeskusega samas hoones asuv KÄRBES Kitchen&Bar. Foto: Raul Mee

KÄRBES Kitchen&Bar. Asub Telliskivi Loomelinnakus Vabalava teatrikeskusega samas hoones ning sobib ideaalselt kohtumisteks, millele soovitakse vabamat õhkkonda. Seda just seetõttu, et KÄRBES ei ole mitte ainult koht mõnusa söögi- ja joogi nautimiseks, vaid ka meelelahutuskeskus, kus astuvad tihti üles nii noored pürgivad muusikud kui ka muusikamaailmas juba hinnatud koosseisud. Interjööris sulanduvad urban- ja vintage-hõngulised elemendid, tuues kõrgete lagede ja suurte akendega ruumi stiilset hubasust.

HAAPSALU

Üks Haapsalu tuntumaid söögikohti Müüriääre kohvik. Foto: Müüriääre kohvik

Müüriääre kohvik. Üks Haapsalu tuntumaid söögikohti. Sinna sisse astudes tekib tunne, et oled seal juba varem käinud ja satud justkui lapsepõlvemaale. Tunned värskete küpsetiste ja jahvatatud kohvi aroomi, kamin õhkab sooja, tigudiivanid ja tugitoolid lausa kutsuvad maha istuma ja hetke nautima. Just oma äärmise hubasuse ja õdususe tõttu sobib Müüriääre kohvik hästi korduvaks kohtumiseks äripartneri või kolleegiga, et romantilises Haapsalu vanalinna ilus korraks töiste juttude vahele aeg maha võtta.

Asub Haapsalus Väikese Viigi kaldal. Foto: Wiigi kohvik

Wiigi kohvik. Sai oma nime asukoha järgi, asudes Väikese Viigi kaldal. Kohvik on sobiv nii ärialaste kui ka perekondlike lõunate ja õhtusöökide korraldamiseks, sünnipäevade ja muude ürituste tähistamiseks. Kohvikul on mõnus terrass, kus on iga ilmaga hea olla, kuid mis muutub eriti väärtuslikuks just soojadel õhtutel, kus maalilise viigi kaldalt on võimalik päikeseloojangut nautida – seda peaks iga inimene oma silmaga nägema.

PÄRNU

Umberto on Itaalia restoran Pärnus. Foto: Umberto

Umberto. Restoran sündis visioonist luua Pärnu südamesse toidukoht, mille köök sisaldab vaid tõeliseid Itaalia maitseid. Restoranis on päris puudega köetav ahi, millel valmib pitsa kõigest kahe minutiga. Niisama oluline kui toit, on Umbertos ka atmosfäär, mis moodustab restoranist olulise osa – ühelt küljelt avaneb külastajale vaade üle Pärnu vanalinna ja teiselt kaunile jõeäärele. Umbertos on võimalik kasutada ka 20kohalist privaatruumi, mis sobib just äripartnerite seltsis einestamiseks.

Mon Ami restoranis Pärnus on ühendatud väli- ja siseruum. Foto: Raul Mee, fotograaf

Mon Ami. Pärnus asuv armas restoran ennekõike nende jaoks, kes peavad lugu püsivatest väärtustest ja kindlast kvaliteedist. Hubases ajaloolises interjööris saab nautida hooajalisest toorainest valmistatud lihtsaid, kuid elegantseid roogasid. Restoranis on ühendatud väli- ja siseruum, et luua ainulaadne atmosfäär vaikusest ja rahust ning võimalus valida istekoht vastavalt ilmale. Kui on soov suure linna kiirest elutempost välja astuda, siis on Mon Ami restoran selleks ideaalne koht.

TARTU

Restoranis Antonius Tartus on ka klaasaatrium. Foto: Antonius

Antonius. Restoran pakub oma külastajatele rohkemat kui maitseelamus. Õhtuvalgust heitev klaasaatrium ning omanäoline tänapäevaseid Eesti disaini elemente ajalooga siduv interjöör moodustavad koha, kus on hubane ja hea olla. Restorani on sobilik minna iga seltskonnaga, kuid eriti hästi sobib elegantne interjöör ka tähtsamateks ärikohtumisteks partnerite või kolleegidega. Menüüs on esikohal toidu valmistamine kvaliteetsest toorainest, mis on võimalusel kodumaine. Samuti ei ole toiduvalikut koostades unustatud taimetoiduhuvilisi.

Tartus V Spaahotellis asuv restoran Joyce. Foto: Raul Mee

Joyce. Uues ja moodsas V Spaahotellis asuv restoran on lühikese ajaga Tartu tipprestoranide sekka tõusnud. Menüüvalik pakub parimaid maitseelamusi eri maailmajagude köökidest. Restoran hindab tooraine värskust ja maitsete erilisust igas roas – selle nimel on vaeva näinud noor maitsemaailma talendist peakokk, kes on kogemusi omandanud Michelini tärnidega pärjatud restoranides üle Euroopa. Restorani saal on viidud kahele tasapinnale ja sume interjöör loob Eesti kliimas veel erilist hubasust. Tegemist on suurepärase gurmeerestoraniga, mis sobib nii tähtsamaks ärikohtumiseks kui ka vabamas õhkkonnas einestamiseks.

