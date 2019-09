Pindi: kinnisvara hakkab otsa saama!

Viimaste aastate jooksul on toimunud agar kinnisvara kokkuost, mis on viinud enamus suuremaid linnasid täielikku pakkumiste põuda, kirjutab kinnisvarauudiste portaal.

Suurim langus võrreldes ajaloolise maksimumiga on toimunud Valgas, kus on korterite pakkumiste arv praegu kõigest 29. Foto: Erik Prozes

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et aktiivne üürikorterite kokku ostmine ja uue kodu soetamisel vana vara üüripinna alles jätmine on viinud pakkumises olevate korterite valiku üha ahtamaks. „Paljudes Eesti linnades on rekordiliselt vähe pakkumisi ja see soodustab väga agressiivset hinnatõusu – majanduskeeli on hetkel totaalne müüjaturg,“ sõnas ta.