Kõlvart tahab rohkem piirata alkoholimüüki

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üks mõte on alkoholikauplused viia lasteasutustest kaugemale. Foto: Andras Kralla

Tallinnas tuleks senisest suuremad alkoholimüügi piirangud kehtestada baaridele ja kauplustele, vahendas Raepress Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnu tänaselt pressikonverentsilt.

Linnapea ütles, et piiranguid on vaja, et tagada parem avalik kord, aga ka linlaste tervis.