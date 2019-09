Kristjan Peäske: restorani avamispäeval oli pangakonto nullis

Restoranide Leib ja Umami üks omanikke, peagi avatava bistroo Lore juht ja sommeljee Kristjan Peäske tunnistas septembrikuu Gentlemanile antud intervjuus, et on täna absoluutselt teistsugune juht kui 15 aastat tagasi. Oma tegevuse algusaastatel uskus ta, et restorani edu seisneb peremehe valjus hääles ning karmis sõjaväelises korras.

Tallinn 26AUG2019. Tallinn. Restoraniomanik Kristjan Peäske. Foto Raul Mee Foto: Raul Mee

Restorani Leib rohelusse mattunud terrass on hilissuve nautivaid inimesi tihedalt täis. Noored teenindajad, paljud neist oma esimest suve tööinimese rollis, tõttavad laua juurest laua juurde, nopivad tellimusi, tutvustavad menüüd. Kristjan saadab toimuvat sõbraliku pilguga. See, kuidas praegused noored maailma näevad, on tema sõnul ääretult põnev. “Neilt on väga palju õppida. Tänased noored on palju laiema silmaringiga kui eelkäijad,” sõnab Peäske.