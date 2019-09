Raadiohommikus: noored miljonärid ja ootamatud pöörded kütuseturul

Veriffi juht ja asutaja Kaarel Kotkas. Foto: Andras Kralla

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis uurime, kes on esmaspäeval ilmuva Rikaste TOPi kõige nooremad liikmed, kuidas nad oma varanduse teenisid ning mida on neilt õppida.

Noorte kapitalistide peadpööritavatest saavutustest ja esmaspäeval ilmuva tänavuse Eesti rikaste edetabeli koostamise tagamaadest räägivad Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar ja peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Tormilisi arenguid kütuseturul kommenteerib Alexela juhatuse liige Alan Vaht ning äsjavalminud 2020. aasta riigieelarve eelnõu võtame pulkadeks lahti üheskoos majandusteadlase ja riigieelarve nõukogu esimehe Raul Eametsa ning Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga.

Mõistagi ei puudu hommikuprogrammist praktilised investeerimisideed – indeksitesse investeerimise ABCd tuleb selgitama blogi dividendinvestor.ee eestvedaja ning endine Danske pensionifondide juht Märten Kress.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Juhan Lang.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas saates panevad Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Linda Eensaar ja Neeme Korv Äriplaanil kõlanud mõtted laiemasse ühiskondlikku konteksti.

12.00–13.00 "Läbimurre: Saksa eri". Seekordse saate keskne teema on IT-sektori kokkupuuted Saksamaa ettevõtjatega. Saate esimeses pooles räägib Eliis Väert Helmese kogemusest Saksamaa ettevõtjate püüdmisel ja ärarääkimisel. Lisaks räägib ta sellest, kuidas veenda Saksamaa ettevõtjaid, et Eesti on usaldusväärne ja ausa majandusega riik, mitte idablokki kuuluv eksootika.

Saate teises pooles räägib tarkvaraettevõttest Proekspert Henry Aljand põnevast koostööst Saksamaa leiutajaga ning jagab soovitusi, millega Saksamaa turule minnes kindlasti arvestama peab. Saatejuht on Kaisa Gabral.

13.00–14.00 "Äriplaan 2020 eri". Kolmapäeval toimus Äripäeva korraldatud konverents Äriplaan 2020, kuhu kogunevad igal aastal ettevõtete omanikud ja juhid, et üheskoos vaadata peale järgmisele aastale. Millised on prognoosid? Kuidas jahenevas majanduses ettevõttega areneda? Millised olid ettevõtjate peamised teemad Äriplaanil? Kas kardetakse uut kriisi?

Saate esimeses pooles jagavad stuudios muljeid ajakirjanikud Allan Rajavee, Rivo Sarapik ja Kaisa Gabral. Lisaks kuuleme saates Äriplaanil kohapeal salvestatud intervjuusid konverentsil osalenud ettevõtjatega.

Saate esimese poole lõpus räägivad Kuusakoski juhatuse esimees Kuldar Suits ja juhatuse liige Toomas Kollamaa ettevõtte Kuusakoski plaanidest järgmise aastaga seoses.

Saate teises pooles avavad kaarte Meelis Einstein Kunda Nordic Tsemendist ja Priit Uustulnd Kaamos Kinnisvarast.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Saates tuleb juttu personali juhtimisest, mida paraku ei saa teha siis, kui sa ei suuda ise ennast juhtida. Kristjan Rotenberg, kes on koolitaja, konsultant ja endine Harju Elekter Elektrotehnika juht, räägib oma kogemustest, tegemistest ja jagab nõuandeid juhtimisest.

Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või veebist otsestriimina/järele siit.