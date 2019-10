Eesti ostis jäätmepoliitikale lisaaega

Aastani 2025 on aega, et leida drastiliselt parem lahendus jäätmete sorteerimiseks Foto: Erik Prozes

Keskkonnaministeerium esitaski möödunud nädalal Euroopa Komisjonile Eesti jäätmete ringlusse võtu arvud metoodika järgi, mis tegelikku olukorda ilustab ning riigi jäätmetrahvist päästab.

Muudetud metoodika järgi võeti aastail 2016-2017 ringlusse 52 protsenti kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid. "Esitatud andmed on küll esmapilgul väga positiivsed, sest ületavad meile 2020. aastaks seatud eesmärke, aga peame tunnistama, et seniste arvutukäikudega me seda lihtsalt ei saavutaks," nentis keskkonnaminister Rene Kokk ministeeriumi teate vahendusel.