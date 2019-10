Raadiohommikus: sotsiaalmaksu asemel kinnisvara- või automaks

Andrei Korobeinik ja Imre Sooäär eelmise aasta lõpus, teatades oma kandideerimisest riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Foto: Liis Treimann

Andrei Korobeinik põhjendas riigikogu valimiste eel Reformierakonnast Keskerakonda liikumist sellega, et Jüri Ratas toetab Eestis sotsiaalmaksule lae kehtestamist. Korobeiniku hinnangul tuleks tööjõu maksukoormust alandada ning selle asemel maksustada senisest kõrgemalt kinnisvara või autod.

Kuidas suhtuvad Korobeiniku soovitustesse peaminister Jüri Ratas, majandusminister Taavi Aas ja sotsiaalminister Tanel Kiik, küsime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis Korobeinikult endalt.

Veel teeme riigikogu õiguskomisjoni kuuluva Korobeinikuga juttu äriseadustiku muutmise eelnõust, millega kaotatakse ära nõue, et ettevõtte osa võõrandamise peab tõestama notar.

Pärnu Hedon Spa & Hoteli juhi Sari Sopaneniga räägime poliitikute seas üha tihedamalt kostuvatest nõudmistest hakata tõhusamalt kontrollima ja ka rangemalt karistama ettevõtteid, kus teenindajad ei oska eesti keelt.

Operaili juhilt Raul Toomsalult küsime, mis eesmärgid on Operailil Soome turul, kuhu investeeritakse 50 miljonit eurot.

Hommikuprogrammi neljas külaline on Restate Property Advisorsi juht ja üks omanikke Ardi Roosimaa, kellega teeme juttu ärikinnisvaraturu trendidest.

Hommikuprogrammi juhivad Rivo Sarapik ja Aivar Hundimägi.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Neljapäeval pidi Tallinna linnahalli saatust arutama valitsus. Aga ei arutanud. Teeme seda hoopis Äripäeva otsesaates „Kuum tool".

2017. aasta märtsis küsis Äripäev järgmise küsimuse: „Hetkel on välja kuulutatud, et linnahall valmib aastatel 2019-2020. Mis te sellest arvate?“ Vastaja oli äsja linnahalli juhatuse liikme kohalt lahkumisavalduse esitanud Väino Sarnet: „Selleks ajaks ei jõua. Olen selles täiesti veendunud ja seda varemgi avalikult öelnud, et enne 2020. aasta lõppu ei ole see mingil juhul võimalik. Nüüd võib-olla ei saa isegi selleks ajaks. Kuid venelastel on selline ütlus, et see on õnnetus, aga see ei ole katastroof.“

2020. aasta juba terendab, aga ikka arutatakse selle üle, kas rajada Tallinna linnahalli kontserdisaali ooperiteater, kust leitakse publik, kuidas sellega ühendada tavaline kontserdisaal jne.

Äripäeva raadio otsesaates "Kuum tool" arutlevad Tallinna linnahalli mineviku, oleviku ja tuleviku üle Urmas Sõõrumaa, kes omal ajal tahtis ala arendada, Metallica maaletoojana tuntud kontserdikorraldaja Eva Palm ning praegune linnahalli juht Anu Liinsoo (endise nimega Hallik-Jürgenstein).

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Sel korral tuleb koolitaja Kaido Pajumaaga juttu sellest, milline on julge juht. Saadet juhib Pille-Riin Valner.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Seekord keskendume saates ressursitõhususe meetmele. Hiljuti kirjutas Äripäev, et valitsus otsustas ettevõtete ressursitõhususe meetmest ligi 39 miljonit eurot teistesse valdkondadesse suunata. Milline võib olla selle mõju tööstussektorile, räägivad Estanci nõukogu liige Kalle Palling ja ET Grupi juht Aivar Uutar. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud majanduskonverentsil Äriplaan 2020.

Esimesena kõnelev Taavi Madiberk on ülivõimsaid energiasalvesteid tootva ja muu hulgas Euroopa kosmoseagentuuriga koostööd tegeva Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht. Madiberk on maineka majandusajakirja Forbesi poolt valitud alla 30aastaste tippjuhtide 30 parima hulka teaduspõhiste tehnoloogiaettevõtete vallas. Skeletoni toodetavad superkondensaatorid ehk väga suure mahutavusega energiasalvestid on jõuallikad, mida Elon Musk on nimetanud elektriautode tulevikuks. Skeleton on tegutsemisaja jooksul kogunud rohkem kui 46 miljoni euro eest investeeringuid.

Teise ettekande teeb Raivo Kütt, automüügiga tegeleva kontserni Amserv Grupp juhatuse esimees ja kaasomanik. Amserv Grupi käive kasvas möödunud aastal seitse protsenti, 157 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas enam kui veerandi võrra, 2 miljoni euroni. 2019. aastal teatas Amserv Grupp, et müüb Opeli ja Peugeot’ müügiga tegeleva Ascar Auto Autospiritile ning keskendub edaspidi Toyota ja Lexuse müügimahu, turuosa ja klienditeeninduse arendamisele. Amserv on Eesti edukaim Toyota-müüja ning nad soovivad alanud aastal veelgi enam müügimahtu kasvatada, koondades kogu energia sellele eesmärgile.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.