Ameeriklased võitsid Rail Balticu andmekeskkonna hanke

Eesmärgiga juurutada ja rakendada ühist andmekeskkonda Rail Balticu ehitusteabe tarvis, on RB Rail AS sõlminud lepingu ettevõttega Bentley Systems International Ltd. Tegemist on maailma ühe juhtiva tarkvaralahenduste pakkujaga.

RB Rail ASi tegevjuht Timo Riihimäki Foto: Andras Kralla

Rail Balticu jaoks töötatakse välja, viiakse ellu ja seatakse üles pilvepõhine ühtne andmekeskkond, mida kasutatakse raudteeliini projekteerimis-, ehitus-, ja opereerimisfaasis. Viieks aastaks sõlmitud lepingu kogusumma ilma käibemaksuta on 1,224 miljonit eurot ja see sisaldab tarkvara arendamist, elluviimist ning hooldust. Samuti litsentsitasusid ja kasutajate koolitamist. Rahastus on eraldatud Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) eelarvest.

Hanke võitnud pakkumuse kogumaksumus koosneb pilvepõhiseset CDE konfiguratsioonist, selle seadistamisest ja kasutusele võtmisest, testimisetapist ning kasutajate koolitamisest. Lisaks tagab hanke võitja süsteemi litsentsimise, toe ja hoolduse.

Hinnanguliselt tõuseb Rail Balticu ehitustegevuste tippajal süsteemi igapäevaste kasutajate arv 370ni. Seda tulenevalt vajadusest vahetada ja uuendada projekti tehnilist dokumentatsiooni – sealhulgas projekteerimismudeleid, jooniseid ning muud tehnilist teavet. Arendatav süsteem vastab kõrgeimatele infotehnoloogilistele turvastandarditele, et tagada tehnilise dokumentatsiooni ja teabe kiire ning turvaline vahetamine.

RB Rail ASi tegevjuht Timo Riihimäki toob välja, et Rail Balticu digitaalsed lahendused on sama olulised kui taristuprojekti füüsiline infrastruktuur. „Ehitusteabe modelleerimise tarkvara kasutamine keeruliste raudteeprojektide juures tagab tõhusa koostöö inimeste, protsesside ja tehnoloogia vahel. See aitab minimeerida ümbertegemist, viivitusi ning ootamatuid kulusid,” märgib ta.

Bentley Systems International annab tööd enam kui 3500 eksperdile kokku 170 riigis. Ettevõtte peakontor asub Pennsylvanias Ameerika Ühendriikides. Bentley Systems International on aidanud luua ja ellu viia lahendusi sellistele infrastruktuuri megaprojektidele nagu HS2 ning Crossrail.