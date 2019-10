Crowdestate Paikuse saeveskist: investoritel pole paanikaks põhjust

Baltic Forest tegi ettepaneku intressimaksed kuueks kuuks ajatada ja see tundus Crowdestate'ile praegu mõistlik. Foto: Baltic Forest

Crowdestate'i juhatuse liige Kristjan Mauer ütles, et Baltic Forestit rahastanud investorid ei peaks paanitsema ja ta usub, et ettevõte saab äri korda.

Baltic Forest OÜ esitas kohtusse saneerimisavalduse. Ettevõte on pisut enam kui aastaga Crowdestate’ist kümme korda laenu võtnud kogusummas 10,45 miljonit eurot. Crowdestate'i juhatuse liige Kristjan Mauer ütles, et investorid, kes on Baltic Forestit rahastanud, ei peaks paanitsema. "Kadusid pole mitte mingisuguseid. Saneerimise mõte on ajatada intressimaksed," ütles ta.